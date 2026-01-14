Рейтинг@Mail.ru
Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
17:57 14.01.2026
Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежские биатлонистки одержали победу в эстафете на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
международный союз биатлонистов (ibu), кубок мира по биатлону, норвегия
Биатлон, Международный союз биатлонистов (IBU), Кубок мира по биатлону, Норвегия
Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

© Getty Images / Alexander HassensteinНорвежские биатлонистки Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Марен Киркейде (слева направо)
Норвежские биатлонистки Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Марен Киркейде (слева направо)
© Getty Images / Alexander Hassenstein
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Норвежские биатлонистки одержали победу в эстафете на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.
Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Марен Киркейде показали результат 1 час 7 минут 6,2 секунды, задействовав на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов. Второй стала сборная Италии, которую представляли Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Микела Каррара и Лиза Виттоцци (отставание 0,9 секунды; 0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона), третье место заняла сборная Швеции в составе Йоханны Скоттхайм, Линн Гестблом, Эльвиры Эберг и Ханны Эберг (+3,0; 0+7).
В четверг состоится мужская эстафета, этап завершится 18 января.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Стурла Легрейд - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Норвегии объявили первых биатлонистов, которые выступят на Олимпиаде
6 января, 20:04
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
