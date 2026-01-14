Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии врачи прооперировали мальчика, живот которого проткнул карандаш - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 14.01.2026 (обновлено: 17:20 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/bashkirija-2067872836.html
В Башкирии врачи прооперировали мальчика, живот которого проткнул карандаш
В Башкирии врачи прооперировали мальчика, живот которого проткнул карандаш - РИА Новости, 14.01.2026
В Башкирии врачи прооперировали мальчика, живот которого проткнул карандаш
Трёхлетний ребенок в Башкирии во время игры упал на пенал, и карандаш наполовину вошёл в его живот, после операции его уже отпустили домой, сообщила Янаульская... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:19:00+03:00
2026-01-14T17:20:00+03:00
уфа
происшествия
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003705_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_bdd51a8035498b81cbe46c2c9204cf57.jpg
https://ria.ru/20260114/vrachi-2067849146.html
https://ria.ru/20260112/chp-2067376216.html
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003705_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3027201afdd5f0d9c8dd4a01a90ad956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, происшествия, республика башкортостан
Уфа, Происшествия, Республика Башкортостан
В Башкирии врачи прооперировали мальчика, живот которого проткнул карандаш

В Башкирии медики прооперировали мальчика, живот которого проткнул карандаш

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 14 янв - РИА Новости. Трёхлетний ребенок в Башкирии во время игры упал на пенал, и карандаш наполовину вошёл в его живот, после операции его уже отпустили домой, сообщила Янаульская центральная районная больница.
По данным больницы, 1 января в приемное отделение скорая медицинская помощь доставила ребенка 2022 года рождения с проникающим ранением живота карандашом.
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 13-летнего подростка, который проглотил магнитные шарики - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Подмосковные врачи спасли подростка, проглотившего магнитные шарики
16:13
"В момент поступления визуализировался карандаш, торчащий из живота. Со слов матери, ребенок случайно упал на пенал с карандашами во время игры. Состояние ребенка оценивалось как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Дежурный хирург по санитарной авиации провел консультацию с дежурным детским хирургом из Уфы, было принято решение провести диагностическую лапаротомию в экстренном порядке.
"Несмотря на то, что карандаш вошел наполовину, органы брюшной полости, к счастью, без повреждений. Благодаря слаженной работе медицинского персонала ребенку оказали своевременную квалифицированную помощь. Сейчас с ребенком все хорошо, маленького пациента уже выписали домой", - рассказали в больнице.
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Приморье врачи спасли руку девочки, которую зажевало в эскалаторе
12 января, 14:15
 
УфаПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала