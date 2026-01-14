https://ria.ru/20260114/bashkirija-2067872836.html
В Башкирии врачи прооперировали мальчика, живот которого проткнул карандаш
В Башкирии врачи прооперировали мальчика, живот которого проткнул карандаш - РИА Новости, 14.01.2026
В Башкирии врачи прооперировали мальчика, живот которого проткнул карандаш
Трёхлетний ребенок в Башкирии во время игры упал на пенал, и карандаш наполовину вошёл в его живот, после операции его уже отпустили домой, сообщила Янаульская...
В Башкирии врачи прооперировали мальчика, живот которого проткнул карандаш
В Башкирии медики прооперировали мальчика, живот которого проткнул карандаш
УФА, 14 янв - РИА Новости.
Трёхлетний ребенок в Башкирии во время игры упал на пенал, и карандаш наполовину вошёл в его живот, после операции его уже отпустили домой, сообщила
Янаульская центральная районная больница.
По данным больницы, 1 января в приемное отделение скорая медицинская помощь доставила ребенка 2022 года рождения с проникающим ранением живота карандашом.
"В момент поступления визуализировался карандаш, торчащий из живота. Со слов матери, ребенок случайно упал на пенал с карандашами во время игры. Состояние ребенка оценивалось как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Дежурный хирург по санитарной авиации провел консультацию с дежурным детским хирургом из Уфы
, было принято решение провести диагностическую лапаротомию в экстренном порядке.
"Несмотря на то, что карандаш вошел наполовину, органы брюшной полости, к счастью, без повреждений. Благодаря слаженной работе медицинского персонала ребенку оказали своевременную квалифицированную помощь. Сейчас с ребенком все хорошо, маленького пациента уже выписали домой", - рассказали в больнице.