В Башкирии врачи прооперировали мальчика, живот которого проткнул карандаш

УФА, 14 янв - РИА Новости. Трёхлетний ребенок в Башкирии во время игры упал на пенал, и карандаш наполовину вошёл в его живот, после операции его уже отпустили домой, сообщила Янаульская центральная районная больница.

По данным больницы, 1 января в приемное отделение скорая медицинская помощь доставила ребенка 2022 года рождения с проникающим ранением живота карандашом.

"В момент поступления визуализировался карандаш, торчащий из живота. Со слов матери, ребенок случайно упал на пенал с карандашами во время игры. Состояние ребенка оценивалось как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Дежурный хирург по санитарной авиации провел консультацию с дежурным детским хирургом из Уфы , было принято решение провести диагностическую лапаротомию в экстренном порядке.