"Выбрал путь Глушакова": болельщики "Локомотива" обрушились на Баринова

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Болельщики московского "Локомотива" обрушились с критикой на бывшего капитана Дмитрия Баринова после его трансфера в футбольный клуб ЦСКА.
Во вторник клубы объявили о переходе Баринова в армейскую команду. Полузащитник сборной России подписал контракт до конца сезона-2028/29. После объявления о переходе Баринова болельщики "красно-зеленых" оставили множество комментариев, в которых осудили экс-футболиста клуба за переход в стан соперника:
- "Иуда и клоун в одном лице";
- "Скучать не будем. Он говорил: "Я не буду играть ни за один клуб в России, кроме "Локомотива";
- "Иуда, за рублем погнался";
- "Никогда не ждал такого поступка от этого человека";
- "Прощай, балабол!";
- "Скатертью дорога!";
- "Продам футболку с автографом Баринова, недорого";
- "Выбрал путь Глушакова";
- "ЦСКА болгарский? Обещал ведь в России только за "Локо" играть";
- "Ждем на матче , услышишь, как к тебе относятся".
Накануне футболист в своем прощальном посте в соцсетях признал, что ему неприятно читать негативные комментарии о своем переходе в ЦСКА. Однако Баринов отметил, что не считает свое решение предательством.
«
"Да, мне неприятно, когда я читаю ваши негативные комментарии. Но часто эмоциональные высказывания делал и я, и вы меня принимали таким, какой я есть. Потому что абсолютно каждый из нас имеет право на свое мнение и эмоции. Но во мне нет ничего, кроме чувства благодарности нашим болельщикам за все эти годы. Половину моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей - хочу попросить и вас ее не переписывать. Я не Иуда и не предатель. Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: "Локомотив" и болельщики навсегда в моем сердце", - написал экс-железнодорожник.