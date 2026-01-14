Банки Гонконга "перестраховываются" в работе с россиянами, заявил консул

ПЕКИН, 14 янв - РИА Новости, Анна Раткогло. Банки Гонконга "перестраховываются" в работе с россиянами, чтобы не попасть под рестрикции третьих стран, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.