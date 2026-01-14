Рейтинг@Mail.ru
05:45 14.01.2026
Банки Гонконга "перестраховываются" в работе с россиянами, заявил консул
Банки Гонконга "перестраховываются" в работе с россиянами, заявил консул
гонконг
макао
россия
санкции в отношении россии
в мире
гонконг, макао, россия, санкции в отношении россии, в мире
Гонконг, Макао, Россия, Санкции в отношении России, В мире
Банки Гонконга "перестраховываются" в работе с россиянами, заявил консул

CC BY-SA 2.0 / Spreng Ben / Hong Kong SkylineГонконг
Гонконг - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
CC BY-SA 2.0 / Spreng Ben / Hong Kong Skyline
Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 14 янв - РИА Новости, Анна Раткогло. Банки Гонконга "перестраховываются" в работе с россиянами, чтобы не попасть под рестрикции третьих стран, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.
"Не секрет, что из-за последовательного ужесточения иностранными банками комплаенс-политики россиянам стало сложнее открывать счета за рубежом", - заявил Каргаполов.
Он отметил, что "эта тенденция не обошла стороной и Гонконг: местные банки, исторически тесно интегрированные в западную финансовую систему, "перестраховываются", дабы не попасть под экстерриториальные рестрикции третьих стран".
"По этому вопросу находимся в контакте с профильными ведомствами мегаполиса и не допускаем, чтобы банковский комплаенс перерастал в дискриминацию. Позиция администрации обоих САР (специальных административных районов - ред.) при этом остается неизменной - ни Гонконг, ни Макао не признают односторонних санкций", - подчеркнул дипломат.
