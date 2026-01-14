"Где деньги?" Экс-премьер Украины резко отреагировал на новый шаг Евросоюза

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров, комментируя утверждение Евросоюзом многомиллиардного кредита Киеву, возмутился количеством финансовой помощи, которая, скорее всего, была украдена.
"Меня поразила огромнейшая сумма, которую западные страны влили в войну на Украине. Я ее называю, а у самого в голове не очень укладывается! С 2022 по 2025 год в Украину было влито 568 миллиардов долларов", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, если бы эту сумму поделили на количество граждан, то каждый украинец мог получить больше 20 тысяч долларов.
"Украинцы, вы хоть как-то прочувствовали, что на вашу голову просыпался такой золотой дождь? Где эти деньги? Вот в чем вопрос", — резюмировал Азаров.
Глава Евросовета Антониу Кошта в декабре сообщал, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.