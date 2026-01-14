Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" планирует в 2026 году увеличить продажи до 400 тысяч машин - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/avtovaz-2067866070.html
"АвтоВАЗ" планирует в 2026 году увеличить продажи до 400 тысяч машин
"АвтоВАЗ" планирует в 2026 году увеличить продажи до 400 тысяч машин - РИА Новости, 14.01.2026
"АвтоВАЗ" планирует в 2026 году увеличить продажи до 400 тысяч машин
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в 2026 году рассчитывает увеличить суммарные продажи в РФ и за рубежом до порядка 400 тысяч автомобилей, из которых 370... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:02:00+03:00
2026-01-14T17:02:00+03:00
экономика
россия
максим соколов
автоваз
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817262476_0:73:3170:1856_1920x0_80_0_0_0f719994416af985ba2f137c9c87dd23.jpg
https://ria.ru/20251230/avtovaz-2065595202.html
https://ria.ru/20251230/avtovaz-2065579063.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817262476_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_6beb4df07bdd5026046a91e4e83236c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" планирует в 2026 году увеличить продажи до 400 тысяч машин

«АвтоВАЗ» планирует в 2026 году увеличить продажи до 400 тысяч автомобилей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Cross на Московском международном автомобильном салоне
Автомобиль Lada Granta Cross на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Granta Cross на Московском международном автомобильном салоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в 2026 году рассчитывает увеличить суммарные продажи в РФ и за рубежом до порядка 400 тысяч автомобилей, из которых 370 тысяч придется на внутренний рынок, а 30 тысяч - на экспорт, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"АвтоВАЗ" в 2025 году реализовал 338 тысяч новых автомобилей Lada в России, что на 26% меньше, чем годом ранее, при этом экспортные продажи автогиганта выросли на 31% и составили 20,7 тысячи машин.
Автомобиль LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне 2018 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"АвтоВАЗ" начнет продажи новой Lada в 2026 году
30 декабря 2025, 11:17
"Пока мы планируем реализовать на российском рынке в 2026 году порядка 370 тысяч автомобилей. Но мы готовы и нарастить объемы. Все будет зависеть от рынка, а рынок будет зависеть от макроэкономических условий, которые мы увидим. На экспорт мы планируем произвести примерно 30 тысяч автомобилей, чтобы сохранить тот баланс производства и стоков, который сейчас есть. Но если рубль у нас будет несколько другим, то и эти планы на экспорт тоже могут немного поменяться", - сказал Соколов в кулуарах пресс-конференции "АвтоВАЗа" по итогам 2025 года.
При этом российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в текущем году, по оценкам компании, вырастет примерно на 6% по сравнению с результатом 2025 года и достигнет показателя в 1,5 миллиона машин.
"Конечно, 2026 год тоже может преподнести многочисленные сюрпризы. Хотелось бы, чтобы они были положительные", - добавил Соколов.
Он также подтвердил, что в 2026 году компания нарастит производство автомобилей на 23% и выпустит 400 тысяч автомобилей.
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada
30 декабря 2025, 10:10
 
ЭкономикаРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала