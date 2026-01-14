Отложенное собрание епископов ААЦ планируют провести в феврале

"Верховный духовный совет принял решение организовать созванное в конце прошлого года и временно отложенное собрание епископов и молитвенное уединение в течение февраля", - говорится в сообщении.

Кроме того, Верховный духовный совет счел распространяемый тезис о "внутрицерковной конфронтации" искусственным, нацеленным на незаконное вмешательство властей во внутренние дела церкви. Также было констатировано, что начатая властями с конца мая 2025 года антицерковная кампания приобрела систематический характер, сопровождаясь антиконституционными действиями, уголовным преследованием и насилием в отношении духовенства. "Верховный духовный совет призвал духовенство не поддаваться на противоправные принуждения, оставаясь верным своему призванию, руководствоваться исключительно канонами Армянской церкви", - отмечается в сообщении.