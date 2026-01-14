Отложенное собрание епископов ААЦ планируют провести в феврале

ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Отложенное с конца 2025 года собрание епископов Армянской апостольской церкви (ААЦ) планируется провести в феврале, сообщает пресс-канцелярия ААЦ по итогам заседания Верховного духовного совета церкви, прошедшего под председательством католикоса всех армян Гарегина II.
"Верховный духовный совет принял решение организовать созванное в конце прошлого года и временно отложенное собрание епископов и молитвенное уединение в течение февраля", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что члены совета выразили озабоченность в связи с раскольнической позицией, занятой десятью епископами, присоединившимися к инициированной премьер-министром Николом Пашиняном так называемой "программе преобразования" церкви, осудив незаконное давление и угрозы в отношении церковнослужителей со стороны указанных иерархов с привлечением правоохранительных и силовых структур.
Кроме того, Верховный духовный совет счел распространяемый тезис о "внутрицерковной конфронтации" искусственным, нацеленным на незаконное вмешательство властей во внутренние дела церкви. Также было констатировано, что начатая властями с конца мая 2025 года антицерковная кампания приобрела систематический характер, сопровождаясь антиконституционными действиями, уголовным преследованием и насилием в отношении духовенства. "Верховный духовный совет призвал духовенство не поддаваться на противоправные принуждения, оставаясь верным своему призванию, руководствоваться исключительно канонами Армянской церкви", - отмечается в сообщении.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
