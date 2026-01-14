Армения привлекла частников для работы на "Маршруте Трампа"

ЕРЕВАН, 14 янв - РИА Новости. Частные операторы будут привлечены для погранично-таможенной деятельности на "Маршруте Трампа", соединяющей Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении, говорится в совместном заявлении о рамках реализации TRIPP ("Маршрут Трампа ради международного мира и процветания"), принятом по итогам встречи главы армянского МИД Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио.

В документе, опубликованном на сайте армянского МИД, отмечается, что суверенитет и юрисдикция Армении в вопросах пограничных и таможенных операций являются абсолютными и не подлежат обсуждению, вся пограничная и таможенная деятельность будет осуществляться в соответствии с международно признанными стандартами управления границами с использованием операционной модели "фронт-офис - бэк-офис".

В частности, в соответствии с заявлением, Армения намерена развивать и внедрять современные практики интегрированного управления границами при возможной технической помощи США , включающие основанные на оценке рисков процедуры инспекции и таможенного оформления, передовые технологии досмотра, цифровые таможенные и пограничные системы. Армения также намерена реализовать пилотные проекты по оптимизации процедур предварительного таможенного оформления, оцифровки документации, концепции "единого пункта пропуска", оценке рисков с использованием технологий, скоординированному управлению границами с соседними странами.

"Для повышения эффективности при сохранении суверенитета и юрисдикции Армении ожидается, что TRIPP будет использовать модель "фронт-офис - бэк-офис", применяя цифровые инструменты, способствующие беспрепятственной связи… Предполагается, что частные операторы, нанятые (совместным армяно-американским предприятием - ред.) TRIPP Development Company, будут предоставлять клиентоориентированные услуги", - отмечается в заявлении. Среди этих услуг: первоначальный сбор документов для проверки, информирование и консультирование пользователей, сбор платежей и обработка оплаты за торговлю и транзит. При этом указано, что налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи должны перечисляться напрямую в государственный бюджет Армении в соответствии с законодательством и бюджетными процедурами.

Армянские таможенные и пограничные службы будут осуществлять все суверенные полномочия, в частности окончательные таможенные решения и оформления, проверку безопасности, миграционный контроль, правоприменительные меры, выдачу разрешений и санкций, инспекцию и досмотр. Армянские официальные лица сохранят физическое присутствие во всех армянских пограничных и таможенных объектах, а суверенные функции не будут переданы на аутсорсинг, отмечается в заявлении.

« "Армения сохраняет полноценные полномочия на своей суверенной территории. Планы безопасности инфраструктуры должны утверждаться армянскими органами безопасности. Армянские власти имеют приоритет во всех чрезвычайных ситуациях. Частный персонал, обеспечивающий операционную безопасность, может наниматься при условии получения лицензии в Армении", - говорится в документе.