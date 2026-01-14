Рыбный апокалипсис: что обнаружили в реках Бразилии

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Рыбак из Бразилии поймал существо, похожее на доисторического монстра. Неожиданный гость скрывался в тихих водах реки Маринейру в штате Сан-Паулу.

Почему улов поставил на уши все научное сообщество?

Таинственный улов

Добычей оказалась арапайма (пираруку) длиной 2,5 метра и весом 160 килограммов. Эта новость, опубликованная изданием Diário do Litoral, вызвала тревогу в научных кругах.

"Раньше они здесь не встречались. Специалисты боятся, что теперь рыбы-гиганты расплодятся и истребят местную живность", — отмечает издание. Опасения небеспочвенны. Арапайма, чьи размеры могут достигать трех метров, а вес — 200 килограммов, — идеальный инвазивный вид.

В ответ на угрозу власти Сан-Паулу заняли жесткую позицию. Вылов арапайм всячески поощряется, а природоохранная полиция внимательно следит за их распространением.

"В водах Сан-Паулу нет ограничений на вылов пираруку ни по весу, ни по количеству. Власти, напротив, поощряют истребление вида, считая это необходимой мерой экологического контроля", — констатируют источники.

Напали на отдыхающих

Бразильские воды таят и другие угрозы — не только пресноводных гигантов. В январе прошлого года на пляже города Риу-даз-Острас, в 130 километрах от Рио-де-Жанейро, в разгар сезона произошел инцидент , больше подходящий для сюжета из фильма ужасов. Косяк рыб-сабель, хищных существ с острыми зубами, способными пронзить кожу, атаковал семерых отдыхающих.

Биологи позже объяснили, что нападение, вероятно, носило оборонительный характер. Рыбы-сабли в поисках своей излюбленной добычи — сардин — подплыли близко к берегу. Косяк сардин, спасаясь, устремился к мелководью, где находились люди. Резкие движения купальщиков могли быть восприняты хищниками как угроза.

"Лучше избегать резких движений, когда вы сталкиваетесь с косяком рыб", — дал практический совет биолог Джонс Поубел. Инцидент стал напоминанием о том, насколько хрупко равновесие между человеком и морской средой.

Грызли туристов человеческими зубами

Популярный бразильский курорт Прайя-де-Фигейра был вынужден закрыть свои пляжи для купания после череды опасных нападений на туристов со стороны рыб с мощными зубами, напоминающими человеческие.

Курорт в регионе Бонито столкнулся с неожиданной угрозой. Рыбы, внешне похожие на пираний , за два года совершили 94 нападения. Подозрение пало на тамбаку — крупную пресноводную рыбу, которая может достигать более метра в длину и весить до 30 килограммов.

Ихтиолог Клебер Матубара из Университета Сан-Паулу пояснил, что тамбаки обычно питаются семенами и орехами, а их крепкие зубы предназначены для разгрызания твердой пищи. Однако на популярных курортах, где туристы часто подкармливают рыб, у тех появляется ассоциация: человек равен источнику еды. Это и приводит к атакам.

Зловещее предзнаменование

Нестандартное поведение морских обитателей порождает не только научные вопросы, но и глубокие суеверия. Когда на мексиканское побережье Тихого океана выбросилась редчайшая рыба — сельдяной король, или ремень-рыба — это событие было воспринято многими как зловещее предзнаменование . Ее манера плавать вертикально, головой вверх, выглядит сюрреалистично и издавна пугала моряков. Встречи с ней, вероятно, и легли в основу мифов о гигантском морском змее.

Прозвище "король" ей дали норвежские рыбаки, замечавшие ее в косяках сельди и видевшие подобие "короны" из удлиненных лучей спинного плавника. Но куда более мрачное ее имя — рыба Судного дня.

В культурах многих стран, особенно в Японии, где ее называют "посланником из дворца короля драконов", ее появление связывают с надвигающимися катастрофами

Исторические параллели будоражат воображение: перед разрушительным землетрясением и цунами в Японии в 2011 году на берег выбросились сразу 20 особей, на Филиппинах в 2017-м находка двух королей предшествовала мощному землетрясению.

Существует гипотеза , что эти глубоководные рыбы, не имеющие плавательного пузыря, могут быть чувствительны к тектоническим колебаниям и поднимаются к поверхности перед катаклизмами. Однако научных доказательств этой связи нет.

Реальная угроза от арапаймы

Возвращаясь к проблеме инвазивных видов, стоит отметить, что арапайма — не просто разрушитель экосистем, но и ценный ресурс. Ее мясо высоко ценится в кулинарии, а прочная кожа используется для изготовления аксессуаров премиум-класса.