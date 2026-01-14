Рейтинг@Mail.ru
Рыбный апокалипсис: что обнаружили в реках Бразилии - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/apokalipsis-2067609317.html
Рыбный апокалипсис: что обнаружили в реках Бразилии
Рыбный апокалипсис: что обнаружили в реках Бразилии - РИА Новости, 14.01.2026
Рыбный апокалипсис: что обнаружили в реках Бразилии
Рыбак из Бразилии поймал существо, похожее на доисторического монстра. Неожиданный гость скрывался в тихих водах реки Маринейру в штате Сан-Паулу. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:55:00+03:00
2026-01-14T17:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22262/48/222624815_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_4a11ebbb911fd867dd2c210c059b57a8.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22262/48/222624815_157:0:2824:2000_1920x0_80_0_0_f1c0a78629b76621ab5a404ecfed3195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Рыбный апокалипсис: что обнаружили в реках Бразилии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРыба арапайма
Рыба арапайма - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Рыба арапайма
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Рыбак из Бразилии поймал существо, похожее на доисторического монстра. Неожиданный гость скрывался в тихих водах реки Маринейру в штате Сан-Паулу.
Почему улов поставил на уши все научное сообщество?

Таинственный улов

Добычей оказалась арапайма (пираруку) длиной 2,5 метра и весом 160 килограммов. Эта новость, опубликованная изданием Diário do Litoral, вызвала тревогу в научных кругах.
"Раньше они здесь не встречались. Специалисты боятся, что теперь рыбы-гиганты расплодятся и истребят местную живность", — отмечает издание. Опасения небеспочвенны. Арапайма, чьи размеры могут достигать трех метров, а вес — 200 килограммов, — идеальный инвазивный вид.
© Pixabay / ESchwartz Рыбное хозяйство
Форель в рыбном хозяйстве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Pixabay / ESchwartz
Рыбное хозяйство
В ответ на угрозу власти Сан-Паулу заняли жесткую позицию. Вылов арапайм всячески поощряется, а природоохранная полиция внимательно следит за их распространением.
"В водах Сан-Паулу нет ограничений на вылов пираруку ни по весу, ни по количеству. Власти, напротив, поощряют истребление вида, считая это необходимой мерой экологического контроля", — констатируют источники.

Напали на отдыхающих

Бразильские воды таят и другие угрозы — не только пресноводных гигантов. В январе прошлого года на пляже города Риу-даз-Острас, в 130 километрах от Рио-де-Жанейро, в разгар сезона произошел инцидент, больше подходящий для сюжета из фильма ужасов. Косяк рыб-сабель, хищных существ с острыми зубами, способными пронзить кожу, атаковал семерых отдыхающих.
Биологи позже объяснили, что нападение, вероятно, носило оборонительный характер. Рыбы-сабли в поисках своей излюбленной добычи — сардин — подплыли близко к берегу. Косяк сардин, спасаясь, устремился к мелководью, где находились люди. Резкие движения купальщиков могли быть восприняты хищниками как угроза.
© AP Photo / Bruna PradoДевушка играет в мяч на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро
Девушка играет в мяч на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Bruna Prado
Девушка играет в мяч на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро
"Лучше избегать резких движений, когда вы сталкиваетесь с косяком рыб", — дал практический совет биолог Джонс Поубел. Инцидент стал напоминанием о том, насколько хрупко равновесие между человеком и морской средой.

Грызли туристов человеческими зубами

Популярный бразильский курорт Прайя-де-Фигейра был вынужден закрыть свои пляжи для купания после череды опасных нападений на туристов со стороны рыб с мощными зубами, напоминающими человеческие.
Курорт в регионе Бонито столкнулся с неожиданной угрозой. Рыбы, внешне похожие на пираний, за два года совершили 94 нападения. Подозрение пало на тамбаку — крупную пресноводную рыбу, которая может достигать более метра в длину и весить до 30 килограммов.
© Fotolia / dennisjacobsenПираньи
Пираньи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Fotolia / dennisjacobsen
Пираньи
Ихтиолог Клебер Матубара из Университета Сан-Паулу пояснил, что тамбаки обычно питаются семенами и орехами, а их крепкие зубы предназначены для разгрызания твердой пищи. Однако на популярных курортах, где туристы часто подкармливают рыб, у тех появляется ассоциация: человек равен источнику еды. Это и приводит к атакам.

Зловещее предзнаменование

Нестандартное поведение морских обитателей порождает не только научные вопросы, но и глубокие суеверия. Когда на мексиканское побережье Тихого океана выбросилась редчайшая рыба — сельдяной король, или ремень-рыба — это событие было воспринято многими как зловещее предзнаменование. Ее манера плавать вертикально, головой вверх, выглядит сюрреалистично и издавна пугала моряков. Встречи с ней, вероятно, и легли в основу мифов о гигантском морском змее.
Прозвище "король" ей дали норвежские рыбаки, замечавшие ее в косяках сельди и видевшие подобие "короны" из удлиненных лучей спинного плавника. Но куда более мрачное ее имя — рыба Судного дня.
CC BY 3.0 / Katia Cao / Сельдяной король
Сельдяной король - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
CC BY 3.0 / Katia Cao /
Сельдяной король
В культурах многих стран, особенно в Японии, где ее называют "посланником из дворца короля драконов", ее появление связывают с надвигающимися катастрофами.
Исторические параллели будоражат воображение: перед разрушительным землетрясением и цунами в Японии в 2011 году на берег выбросились сразу 20 особей, на Филиппинах в 2017-м находка двух королей предшествовала мощному землетрясению.
Существует гипотеза, что эти глубоководные рыбы, не имеющие плавательного пузыря, могут быть чувствительны к тектоническим колебаниям и поднимаются к поверхности перед катаклизмами. Однако научных доказательств этой связи нет.

Реальная угроза от арапаймы

Возвращаясь к проблеме инвазивных видов, стоит отметить, что арапайма — не просто разрушитель экосистем, но и ценный ресурс. Ее мясо высоко ценится в кулинарии, а прочная кожа используется для изготовления аксессуаров премиум-класса.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлюдо традиционной японской кухни — суши
Блюда традиционной японской кухни - суши - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Блюдо традиционной японской кухни — суши
Это создает парадоксальную ситуацию: с одной стороны, вид необходимо истреблять в чуждых ему реках для сохранения баланса, с другой — в родной Амазонии он нуждается в защите.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала