Обвиняемый в изнасиловании актер "Закона и порядка" сдался властям
Обвиняемый в изнасиловании актер "Закона и порядка" сдался властям - РИА Новости, 14.01.2026
Обвиняемый в изнасиловании актер "Закона и порядка" сдался властям
Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетнего американский актер сериала "Закон и порядок" Тимоти Басфилд сдался властям после выдачи ордера на его арест,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:25:00+03:00
2026-01-14T17:25:00+03:00
2026-01-14T17:25:00+03:00
нью-мексико
сша
в мире
Обвиняемый в изнасиловании актер Тимоти Басфилд сдался властям
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетнего американский актер сериала "Закон и порядок" Тимоти Басфилд сдался властям после выдачи ордера на его арест, сообщает телеканал ABC
со ссылкой на входящую в минюст службу маршалов США.
Газета New York Times ранее сообщила, что 9 января судья в штате Нью-Мексико
выдал ордер на арест Басфилда. Расследование в отношении актера началось в 2024 году после того, как сотрудники полиции отреагировали на звонок врача из больницы университета Нью-Мексико, где персонал запросил расследование случаев сексуального насилия, заявив, что, по всей видимости, мальчиков склоняли к сексуальным действиям.
«
"Тимоти Басфилд... сдался властям в Нью-Мексико после выдачи ордера на его арест по обвинению в предполагаемом сексуальном контакте с несовершеннолетним и жестоком обращении с ребенком", - говорится в материале.
По данным телеканала, Басфилд отрицал предъявленные ему обвинения в ходе допроса.
Отмечается, что правоохранители также провели расследование в отношении жены актера, Мелиссы Гилберт, с целью установить, знала ли она о преступлениях и участвовала ли она в их совершении; при этом обвинений против Гилберт выдвинуто не было. Представитель Гилберт заявил, что актриса приняла решение воздерживаться от комментариев во время судебных разбирательств.