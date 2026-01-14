Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в изнасиловании актер "Закона и порядка" сдался властям
17:25 14.01.2026
Обвиняемый в изнасиловании актер "Закона и порядка" сдался властям
2026-01-14T17:25:00+03:00
2026-01-14T17:25:00+03:00
нью-мексико
сша
в мире
нью-мексико
сша
нью-мексико, сша, в мире
Нью-Мексико, США, В мире
Обвиняемый в изнасиловании актер "Закона и порядка" сдался властям

Обвиняемый в изнасиловании актер Тимоти Басфилд сдался властям

© AP Photo / Richard ShotwellТимоти Басфилд
Тимоти Басфилд - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Richard Shotwell
Тимоти Басфилд. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетнего американский актер сериала "Закон и порядок" Тимоти Басфилд сдался властям после выдачи ордера на его арест, сообщает телеканал ABC со ссылкой на входящую в минюст службу маршалов США.
Газета New York Times ранее сообщила, что 9 января судья в штате Нью-Мексико выдал ордер на арест Басфилда. Расследование в отношении актера началось в 2024 году после того, как сотрудники полиции отреагировали на звонок врача из больницы университета Нью-Мексико, где персонал запросил расследование случаев сексуального насилия, заявив, что, по всей видимости, мальчиков склоняли к сексуальным действиям.
«

"Тимоти Басфилд... сдался властям в Нью-Мексико после выдачи ордера на его арест по обвинению в предполагаемом сексуальном контакте с несовершеннолетним и жестоком обращении с ребенком", - говорится в материале.

По данным телеканала, Басфилд отрицал предъявленные ему обвинения в ходе допроса.
Отмечается, что правоохранители также провели расследование в отношении жены актера, Мелиссы Гилберт, с целью установить, знала ли она о преступлениях и участвовала ли она в их совершении; при этом обвинений против Гилберт выдвинуто не было. Представитель Гилберт заявил, что актриса приняла решение воздерживаться от комментариев во время судебных разбирательств.
Догукан Гюнгёр в сериале Клюквенный щербет - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Турецкий актер Гюнгер признался в употреблении наркотиков, сообщили СМИ
12 января, 09:41
 
Нью-МексикоСШАВ мире
 
 
