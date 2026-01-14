Обвиняемый в изнасиловании актер "Закона и порядка" сдался властям

"Тимоти Басфилд... сдался властям в Нью-Мексико после выдачи ордера на его арест по обвинению в предполагаемом сексуальном контакте с несовершеннолетним и жестоком обращении с ребенком", - говорится в материале.

Отмечается, что правоохранители также провели расследование в отношении жены актера, Мелиссы Гилберт, с целью установить, знала ли она о преступлениях и участвовала ли она в их совершении; при этом обвинений против Гилберт выдвинуто не было. Представитель Гилберт заявил, что актриса приняла решение воздерживаться от комментариев во время судебных разбирательств.