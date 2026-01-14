"Аэрофлот" перевез более 1,2 миллиона пассажиров за новогодние праздники

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. "Аэрофлот" перевез на собственных рейсах более 1,2 миллиона пассажиров с 27 декабря 2025 по 11 января 2026 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

При этом более 743 тысяч пассажиров путешествовали рейсами авиаперевозчика по России. Более 154 тысяч человек перевезено, минуя Москву.

Топ-10 внутренних направлений "Аэрофлота" в новогодние праздники: Москва — Сочи (60 тысяч пассажиров), Москва — Екатеринбург (37,2 тысячи), Москва — Минеральные Воды (34,8 тысячи), Москва — Владивосток (34,7 тысячи), Москва — Краснодар (31,4 тысячи), Москва — Калининград (30,1 тысячи), Москва — Хабаровск (25,1 тысячи), Москва — Уфа (23,4 тысячи), Москва — Пермь (20,8 тысячи) и Москва — Новосибирск (20,7 тысячи).

Топ-10 зарубежных направлений "Аэрофлота" в новогодние праздники: Москва — Пхукет (33,1 тысячи пассажиров), Москва — Стамбул (26,1 тысячи), Москва — Ереван (25 тысяч), Москва — Дубай (21,3 тысячи), Москва — Бангкок (20,1 тысячи), Москва — Мале (17,6 тысячи), Москва — Шарм-эль-Шейх (15,5 тысячи), Москва — Хургада (15,1 тысячи), Москва — Минск (12,4 тысячи) и Москва — Ташкент (11,2 тысячи).

Авиакомпании группы — "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" — суммарно перевезли более 2,3 миллиона пассажиров, из них — более 1,7 миллиона человек по России.

Через аэропорт Шереметьево авиакомпании группы перевезли суммарно 1,4 миллиона пассажиров. Через хаб в Красноярске "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" перевезли более 60,9 тысячи пассажиров.

Между Москвой и девятью городами Дальневосточного федерального округа* в дни новогодних праздников путешествовало 125,6 тысячи пассажиров.