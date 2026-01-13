Зампостпреда США в ООН призвала Москву и Киев стремиться к урегулированию

Речь идет о резолюции СБ ООН 2774, ее Совбез одобрил в феврале прошлого года. Принятым документом Совбез "убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира между Украиной и РФ". Документ тогда предложили США.