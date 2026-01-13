Зампостпреда США в ООН призвала Москву и Киев стремиться к урегулированию

ООН, 13 янв - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс призвала Россию, Украину и Европу активно добиваться мирного урегулирования конфликта.
Речь идет о резолюции СБ ООН 2774, ее Совбез одобрил в феврале прошлого года. Принятым документом Совбез "убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира между Украиной и РФ". Документ тогда предложили США.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.