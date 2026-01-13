Рейтинг@Mail.ru
Красавчик, десантник и хоккеист: кого отхватили Трусова и Ко на шоу
Фигурное катание
Фигурное катание
 
20:00 13.01.2026
Красавчик, десантник и хоккеист: кого отхватили Трусова и Ко на шоу
Красавчик, десантник и хоккеист: кого отхватили Трусова и Ко на шоу
Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная дебютируют в новом сезоне телешоу "Ледниковый период". РИА Новости Спорт рассказывает, какие партнеры будут РИА Новости Спорт, 13.01.2026
фигурное катание
анна щербакова
алена косторная
татьяна тарасова
александра игнатова (трусова)
авторы риа новости спорт
илья авербух
2026
Анастасия Панина
Анастасия Панина
1920
1920
true
Фигурное катание, Анна Щербакова, Алена Косторная, Татьяна Тарасова, Александра Игнатова (Трусова), Илья Авербух

Красавчик, десантник и хоккеист: кого отхватили Трусова и Ко на шоу

© Фото : Соцсети Щербаковой, Трусовой и КосторнойАлександра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная
Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Соцсети Щербаковой, Трусовой и Косторной
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная дебютируют в новом сезоне телешоу "Ледниковый период". РИА Новости Спорт рассказывает, какие партнеры будут у сильнейшего в истории поколения фигуристок.

Для Косторной – высокий, сильный и разведенный

По женскому составу этот сезон даже до официального показа выглядит как самый остросюжетный за все годы. Вывеска ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная) одновременно возвращает ностальгию по 2019 году, когда наши одиночницы занимали весь пьедестал на всех турнирах, и дает новую интригу — какими девушки стали спустя семь лет после своего триумфального появления на взрослых стартах, кто лучше сможет адаптироваться к реалиям телешоу и раскроется как актриса. Все-таки "Ледниковый период" в большей степени про артистизм, а не про спорт.
© Фото : Соцсети Алены Косторной, пресс-служба ТНТ Алена Косторная и Никита Ушнев
Алена Косторная и Никита Ушнев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Соцсети Алены Косторной, пресс-служба ТНТ
Алена Косторная и Никита Ушнев
С этой точки зрения труднее всего придется Косторной — ее партнер Никита Ушнев хоккеист, а не актер. Ему 31 год, родом из Санкт-Петербурга. Помимо чисто хоккейных навыков уверенно держаться на коньках, у Никиты есть тесная связь с фигурным катанием. Его мама в прошлом мастер спорта, какое-то время работала детским тренером на катке, а последние годы преподает фитнес, акробатику и бодибилдинг.
Никита взрослый и опытный человек — выступал за разные клубы в России и за границей, жил в Китае, Италии и Венгрии. Был женат, имеет ребенка.
Пара вряд ли будет испытывать какие-то проблемы с поддержками — рост Никиты 193 сантиметра, это больше чем у среднестатистического парника. Да и силовые возможности у хоккеистов внушительные. К тому же Алена очень миниатюрная партнерша.
У них будет важное преимущество, которое может компенсировать отсутствие актерской подготовки Ушнева — у Косторной есть несколько лет опыта работы в паре. Элементарное катание в позициях им будет даваться проще, чем Щербаковой и Трусовой с партнерами.

Для Щербаковой – супермен, боксер и баянист

Щербаковой достался актер Константин Раскатов. Когда изучаешь его биографию, кажется, что речь идет о каком-то супермене или просто гении — трудно найти сферу, в которой он бы совсем ничего не знал и не умел.
© Фото : Соцсети Анны Щербаковой и Константина РаскатоваКонстантин Раскатов и Анна Щербакова
Константин Раскатов и Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Соцсети Анны Щербаковой и Константина Раскатова
Константин Раскатов и Анна Щербакова
В свои 23 года (всего на два года старше Анны) Раскатов имеет внушительный список ролей в кино и театре. Играет на девяти музыкальных инструментах, включая фортепиано, гитару, ударные, баян и блокфлейту. Занимался девятью видами спорта, в том числе хоккеем, боксом, мотокроссом и горными лыжами. А еще он прошел курсы как ребенок-каскадер и выпустился из разведбатальона ВДВ, совершив 300 прыжков с парашютом.
Внешне пара должна получиться очень гармоничной — брутальный Константин и изящная Анна. С самого первого выпуска предвкушаем всеобщие фантазии о романе двух молодых, красивых и свободных людей.

Для Трусовой — типаж мужа

Другой красавчик проекта будет кататься с Трусовой. Забавно, но актер Иван Жвакин чем-то по типажу напоминает мужа Саши Макара Игнатова. Тоже брюнет с волевым лицом и голубыми глазами, только более маскулинный в силу возраста — Жвакину в феврале исполнится 34 года.
© Фото : Соцсети Александры Трусовой и Ивана ЖвакинаИван Жвакин и Александра Трусова
Иван Жвакин и Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Соцсети Александры Трусовой и Ивана Жвакина
Иван Жвакин и Александра Трусова
Интересно, что у Ивана самая скромная спортивная подготовка по сравнению с другими участниками проекта, хотя по телосложению так не скажешь. Родился в Челябинске, с детства занимался музыкой и мечтал о театре, а интенсив по хоккею прошел, уже когда получил роль в сериале "Молодежка". При этом именно роль молодого хоккеиста Александра Кострова принесла ему широкую известность.
Впрочем, небольшой опыт партнера вряд ли станет помехой благодаря партнерше — Русская ракета тот еще спортивный бульдозер. Ее запала хватит и на себя, и на Жвакина.
Пока сложно сказать, какая из пар имеет самые большие шансы на успех — слишком много факторов будет на это влиять. Начиная от готовности девушек подстраиваться под темп и возможности партнера и их бесстрашия до вдохновения постановщиков и благосклонности судей. Одно можно сказать точно: мы увидим вроде бы хорошо знакомых успешных фигуристок в совсем другом свете. И это очень большая удача, потому что не самая продолжительная спортивная карьера не позволила им раскрыть весь свой потенциал.
Татьяна Тарасова — она будет в жюри по многолетней традиции — тоже пребывает в предвкушении.
«
"Я не знаю, кто будет партнерами наших выдающихся девушек. Фамилии тех ребят, с кем будут кататься Аня, Саша и Алена, мне ни о чем не говорят. А зачем мне это знать, я буду смотреть за тем, как они научились кататься. Я думаю, что всем девушкам придется нелегко. Им будет тяжело с людьми, которые (преимущественно) не стоят на коньках. Посмотрим, в этом и есть прелесть "Ледникового периода". Будет очень интересно", — сказала Тарасова РИА Новости Спорт.
 
Фигурное катаниеАнна ЩербаковаАлена КосторнаяТатьяна ТарасоваАлександра Игнатова (Трусова)Авторы РИА Новости СпортИлья Авербух
 
Заголовок открываемого материала