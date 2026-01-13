Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем печати

"Поздравляю всех сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати! Ежегодно 13 января мы чествуем тех, кто вносит большой вклад в укрепление нашего общества, формирует информационную повестку, задавая нравственные и гражданские ориентиры, чей труд важен и востребован", - написала она в своём канале на платформе Max.

"В том, что попытки Запада нанести нам стратегическое поражение обречены на провал, безусловно, значительная заслуга всех, кто посвятил себя работе в этой сфере: журналистов, редакторов, корреспондентов, сотрудников издательств и типографий, блогеров, авторов каналов в социальных сетях и мессенджерах", - констатировала парламентарий.