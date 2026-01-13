https://ria.ru/20260113/sotrudniki-2067506334.html
Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем печати
Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем печати - РИА Новости, 13.01.2026
Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем печати
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников российских СМИ с Днём печати. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T06:16:00+03:00
2026-01-13T06:16:00+03:00
2026-01-13T06:16:00+03:00
Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем печати
Председатель СФ Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем печати
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила
сотрудников российских СМИ с Днём печати.
"Поздравляю всех сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати! Ежегодно 13 января мы чествуем тех, кто вносит большой вклад в укрепление нашего общества, формирует информационную повестку, задавая нравственные и гражданские ориентиры, чей труд важен и востребован", - написала она в своём канале на платформе Max.
Председатель Совфеда
отметила, что в современных условиях отстаивание на информационном поле интересов России
и ценностей российского народа является одной из самых актуальных и благородных задач, с которой отечественное профессиональное сообщество эффективно справляется. По ее словам, российские журналисты создают надежный щит от манипуляций, лжи и враждебных нарративов.
"В том, что попытки Запада нанести нам стратегическое поражение обречены на провал, безусловно, значительная заслуга всех, кто посвятил себя работе в этой сфере: журналистов, редакторов, корреспондентов, сотрудников издательств и типографий, блогеров, авторов каналов в социальных сетях и мессенджерах", - констатировала парламентарий.