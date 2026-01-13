Бастрыкин поручил оценить данные СМИ о ситуации в новокузнецком роддоме

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку озвученным в СМИ доводам о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти детей в роддоме в Новокузнецке, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
"Бастрыкин также поручил дать правовую оценку доводам, озвученным в средствах массовой информации и социальных медиа, о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти детей в данном учреждении, а также ненадлежащем оказании медицинской помощи. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.