17:41 13.01.2026 (обновлено: 17:49 13.01.2026)
Бастрыкин поручил оценить данные СМИ о ситуации в новокузнецком роддоме
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, новокузнецк, кемеровская область, александр бастрыкин, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Новокузнецк, Кемеровская область, Александр Бастрыкин, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Бастрыкин поручил оценить данные СМИ о ситуации в новокузнецком роддоме

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку озвученным в СМИ доводам о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти детей в роддоме в Новокузнецке, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
"Бастрыкин также поручил дать правовую оценку доводам, озвученным в средствах массовой информации и социальных медиа, о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти детей в данном учреждении, а также ненадлежащем оказании медицинской помощи. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В ГД попросили Бастрыкина проверить роддом в Новокузнецке, где умерли дети
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияНовокузнецкКемеровская областьАлександр БастрыкинСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
