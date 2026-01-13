Бастрыкин поручил оценить данные СМИ о ситуации в новокузнецком роддоме

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку озвученным в СМИ доводам о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти детей в роддоме в Новокузнецке, сообщили РИА Новости в СК РФ.