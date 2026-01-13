https://ria.ru/20260113/severstal-sibir-smotret-onlayn-2067625119.html
"Северсталь" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 13 января
"Северсталь" и "Сибирь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
