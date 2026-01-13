Рейтинг@Mail.ru
09:40 13.01.2026
В Минприроды рассказали о стабилизации финансового состояния "Росгеологии"
Все мероприятия в рамках дорожной карты по стабилизации финансового состояния "Росгеологии" выполнены, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ... РИА Новости, 13.01.2026
россия, александр козлов (глава минприроды), ирина окладникова, росгеология, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф
Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Ирина Окладникова, Росгеология, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Госдума РФ
Глава Минприроды Козлов: все мероприятия по стабилизации "Росгеологии" выполнены

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Все мероприятия в рамках дорожной карты по стабилизации финансового состояния "Росгеологии" выполнены, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Сегодня все мероприятия дорожной карты по стабилизации финансового состояния Росгеологии выполнены", - сказал он.

Остров Врангеля в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Арктические экосистемы России нуждаются в защите, заявили в Минприроды
10 января, 06:01
Козлов отметил, что в 2025 году произошли изменения в структуре и руководстве компании. Долг "Росгеологии" перед кредитными организациями рефинансирован и консолидирован в новом банке-партнере. Для этого принят ряд мер государственной поддержки, в том числе в виде субсидий банку-партнеру. Всё это вместе позволило сохранить компанию, подчеркнул министр.
В конце апреля прошлого года в отчете компании сообщалось, что правительство РФ утвердило дорожную карту финансовой стабилизации "Росгеологии", включающую рефинансирование кредитов и в дальнейшем финансирование деятельности компании на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.
В документе отмечалось, что "Росгеология" разработала проект организационно-финансовой модели, предусматривающей получение чистой прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 2039 года) при реализации мер государственной поддержки.
Минфин РФ, представители которого вошли в совет директоров "Росгеологии", ожидает стабилизации финансовой ситуации в компании к 2028 году, говорила первый замминистра Ирина Окладникова в ходе заседания в Госдуме в октябре. По ее словам, у властей есть план, по которому за три года холдинг должен выйти на самостоятельное обслуживание оставшегося долга, и министерство провело совместную работу с Центральным банком.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Глава Минприроды рассказал о новом законе об охране Байкала
30 декабря 2025, 15:07
В сентябре 2024 года компания допустила дефолт по погашению выпуска облигаций первой серии на 6 миллиардов рублей. С января 2025 года компания допустила ряд дефолтов по выплате купонов по другому выпуску на 6 миллиардов рублей серии 001Р-02. Однако в июле прошлого года "Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа, выплатила просроченные купоны.
"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
Карьерный самосвал и экскаватор на руднике - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Редкоземельных металлов в России хватит на все нужды, заявили в Минприроды
29 декабря 2025, 04:50
 
