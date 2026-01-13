https://ria.ru/20260113/rosaviatsiya-2067560341.html
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 13.01.2026
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T12:26:00+03:00
2026-01-13T12:26:00+03:00
2026-01-13T12:29:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
волгоград
волгоград
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Волгограда