Рейтинг@Mail.ru
Турция и Саудовская Аравия обсудили мирный план по Газе, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/plan-2067644663.html
Турция и Саудовская Аравия обсудили мирный план по Газе, сообщил источник
Турция и Саудовская Аравия обсудили мирный план по Газе, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2026
Турция и Саудовская Аравия обсудили мирный план по Газе, сообщил источник
Министры иностранных дел Турции и Саудовской Аравии во вторник обсудили подготовку ко второму этапу мирного плана по сектору Газа, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:27:00+03:00
2026-01-13T17:27:00+03:00
в мире
израиль
сша
турция
дональд трамп
хакан фидан
сергей лавров
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20260113/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20251231/netanjahu-2065796668.html
израиль
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, турция, дональд трамп, хакан фидан, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Турция, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Турция и Саудовская Аравия обсудили мирный план по Газе, сообщил источник

РИА Новости: Турция и Саудовская Аравия обсудили второй этап плана по Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 13 янв — РИА Новости. Министры иностранных дел Турции и Саудовской Аравии во вторник обсудили подготовку ко второму этапу мирного плана по сектору Газа, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года. Как заявил ранее РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли почти 440 человек, более 1,2 тысячи получили ранения.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (13 января - ред.) телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Ферханом Аль Саудом. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения, а также подготовка ко второму этапу мирного плана для Газы", - сказал собеседник агентства.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Нетаньяху призвал дать ХАМАС шанс разоружиться самостоятельно
31 декабря 2025, 03:20
 
В миреИзраильСШАТурцияДональд ТрампХакан ФиданСергей ЛавровХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала