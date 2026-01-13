Турция и Саудовская Аравия обсудили мирный план по Газе, сообщил источник

АНКАРА, 13 янв — РИА Новости. Министры иностранных дел Турции и Саудовской Аравии во вторник обсудили подготовку ко второму этапу мирного плана по сектору Газа, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года. Как заявил ранее РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли почти 440 человек, более 1,2 тысячи получили ранения.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (13 января - ред.) телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Ферханом Аль Саудом. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения, а также подготовка ко второму этапу мирного плана для Газы", - сказал собеседник агентства.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Нетаньяху призвал дать ХАМАС шанс разоружиться самостоятельно
31 декабря 2025, 03:20