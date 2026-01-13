Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пиротехники

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября текущего года, Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства.

Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября 2026 года. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации разработан Минпромторгом России и опубликован на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.

Проект постановления также предполагает представление в информационную систему маркировки сведений о нанесении кодов и вводе в оборот этой продукции с 1 февраля 2027 года, а представление в информационную систему мониторинга сведений об обороте и выводе товаров из оборота, в том числе с использованием контрольно-кассовой техники, предлагается ввести с 1 сентября того же года.

Как уточнили в министерстве, доля контрафакта в общем объеме российского рынка отдельных видов пиротехники оценивается не менее чем в 12%, что ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции, тем самым создавая прямую угрозу жизни и здоровью граждан.