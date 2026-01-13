https://ria.ru/20260113/pirotekhnika-2067557827.html
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пиротехники
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пиротехники - РИА Новости, 13.01.2026
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пиротехники
Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T12:16:00+03:00
2026-01-13T12:16:00+03:00
2026-01-13T12:55:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842328161_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_459e1bcdc51609b3dfd37957f61d56d7.jpg
https://ria.ru/20260107/alihanov-2066706026.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842328161_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_913c0afa48b78aab1caefa77dec608cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пиротехники
Минпромторг предложил ввести маркировку пиротехники с 1 сентября 2026 года
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября текущего года, говорится
в сообщении ведомства.
"Минпромторг России
предлагает ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября 2026 года. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации разработан Минпромторгом России и опубликован на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.
Проект постановления также предполагает представление в информационную систему маркировки сведений о нанесении кодов и вводе в оборот этой продукции с 1 февраля 2027 года, а представление в информационную систему мониторинга сведений об обороте и выводе товаров из оборота, в том числе с использованием контрольно-кассовой техники, предлагается ввести с 1 сентября того же года.
Как уточнили в министерстве, доля контрафакта в общем объеме российского рынка отдельных видов пиротехники оценивается не менее чем в 12%, что ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции, тем самым создавая прямую угрозу жизни и здоровью граждан.
Эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехники, средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, а также отдельных видов продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в России проводится с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2026 года.