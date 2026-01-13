Рейтинг@Mail.ru
12:16 13.01.2026
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пиротехники
Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства.
"Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября 2026 года. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации разработан Минпромторгом России и опубликован на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.
Проект постановления также предполагает представление в информационную систему маркировки сведений о нанесении кодов и вводе в оборот этой продукции с 1 февраля 2027 года, а представление в информационную систему мониторинга сведений об обороте и выводе товаров из оборота, в том числе с использованием контрольно-кассовой техники, предлагается ввести с 1 сентября того же года.
Как уточнили в министерстве, доля контрафакта в общем объеме российского рынка отдельных видов пиротехники оценивается не менее чем в 12%, что ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции, тем самым создавая прямую угрозу жизни и здоровью граждан.
Эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехники, средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, а также отдельных видов продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в России проводится с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2026 года.
Алиханов рассказал о пользе системы маркировки товаров
7 января, 09:07
 
