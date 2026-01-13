https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067654211.html
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных за две недели
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных за две недели - РИА Новости, 13.01.2026
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных за две недели
За новогодние праздники в роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных за две недели
РИА Новости: в роддоме Новокузнецка с начала января погибли 9 новорожденных
КЕМЕРОВО, 13 янв — РИА Новости. За новогодние праздники в роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Девять по уточненным данным", – сказал он.
По данным Mash, главными причинами гибели младенцев стали недоношенность и патологии. Основные диагнозы также включают врожденную пневмонию, неонатальную инфекцию, дистресс-синдром, метаболические нарушения и почечную недостаточность.
Как рассказали в Минздраве Кемеровской области
, с 1 декабря по 11 января в роддоме приняли 234 родов. При этом 32 младенцам потребовалось лечение в реанимации и интенсивной терапии, 17 находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них были недоношенными. У всех 17 диагностировали тяжелую внутриутробную инфекцию, в том числе у одного — первичный иммунодефицит.
Всем этим детям оказали медицинскую помощь, но девять из них не выжили, добавили в ведомстве. Четыре ребенка остаются в отделении интенсивной терапии, еще четырех перевели в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского.
Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре. В городе продолжает работать роддом №2.
Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о халатности. Сотрудники СК
работают на месте происшествия: изымают медицинскую документацию, допрашивают должностных лиц клиники. Точную причину смерти новорожденных установят судебно-медицинские экспертизы.
Главного врача Новокузнецкой клинической больницы отстранили от должности на время проверки.
Роспотребнадзор
также проводит свое расследование.
При этом выяснилось, что с 2015 года в роддоме №1 провели более ста проверок, нарушения выявили в 30 случаях. В прошлом году прошло 15 внеплановых проверок, последние — в ноябре. По их результатам Росздравнадзор
, Роспотребнадзор и МЧС
выдали 13 предостережений. В 2024 году больницу проверяли 170 раз, а предостережений было 156.
На ситуацию обратили внимание в Госдуме
, Совете Федерации
, Общественной палате. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова
направила запросы министру здравоохранения и прокурору Кузбасса.