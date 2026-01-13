В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных за две недели

КЕМЕРОВО, 13 янв — РИА Новости. За новогодние праздники в роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Девять по уточненным данным", – сказал он.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По данным Mash, главными причинами гибели младенцев стали недоношенность и патологии. Основные диагнозы также включают врожденную пневмонию, неонатальную инфекцию, дистресс-синдром, метаболические нарушения и почечную недостаточность.

Как рассказали в Минздраве Кемеровской области , с 1 декабря по 11 января в роддоме приняли 234 родов. При этом 32 младенцам потребовалось лечение в реанимации и интенсивной терапии, 17 находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них были недоношенными. У всех 17 диагностировали тяжелую внутриутробную инфекцию, в том числе у одного — первичный иммунодефицит.

Всем этим детям оказали медицинскую помощь, но девять из них не выжили, добавили в ведомстве. Четыре ребенка остаются в отделении интенсивной терапии, еще четырех перевели в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского.

Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре. В городе продолжает работать роддом №2.

Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о халатности. Сотрудники СК работают на месте происшествия: изымают медицинскую документацию, допрашивают должностных лиц клиники. Точную причину смерти новорожденных установят судебно-медицинские экспертизы.

Главного врача Новокузнецкой клинической больницы отстранили от должности на время проверки.

Роспотребнадзор также проводит свое расследование.