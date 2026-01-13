https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067650193.html
Источник назвал дату последнего случая смерти в роддоме в Новокузнецке
Источник назвал дату последнего случая смерти в роддоме в Новокузнецке - РИА Новости, 13.01.2026
Источник назвал дату последнего случая смерти в роддоме в Новокузнецке
Случай смерти новорожденного в роддоме №1 Новокузнецка был 11 января, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 13.01.2026
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Источник назвал дату последнего случая смерти в роддоме в Новокузнецке
