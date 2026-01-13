https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067634160.html
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, как персонал довел ее до слез
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, как персонал довел ее до слез
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пациентка роддома №1 в Новокузнецке, где умерли младенцы, Алина Шаталова рассказала РИА Новости о том, как во время операции в роддоме ее до слез довела медсестра.
По словам Шаталовой, в роддом она поступила в мае 2024 года с пневмонией и преждевременными родами в мае 2024 года.
"Роддом сам по себе неплохой, много нового оборудования. Все портит отношение медицинского персонала к мамам и детям. Во время кесарева сечения медсестра, которая ставила катетер, поливала меня грязью, оскорбляла прямо на операционном столе. Я даже заплакала", - рассказала агентству Шаталова.
По ее словам, в палатах была антисанитария, в душевой – тараканы, их периодически травили, но безуспешно. Как отметила Шаталова, ее недоношенного сына никто не осматривал после родов. Оказалось, по ее словам, что у него был критически низкий гемоглобин. По словам Шаталовой, ей известно, что у другого ребенка началось воспаление в паху, но врачи не обращали на это никакого внимания. Некоторым детям, по словам девушки, во время родов ломали ключицы. Сами роды не всегда принимали вовремя.
"Самое обидное, что в роддом №1 поступают женщины со сложными ситуациями: либо с преждевременными родами, либо когда необходима экстренная госпитализация. Вместо помощи и поддержки они сталкиваются с настоящим кошмаром", - возмущается Шаталова.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.