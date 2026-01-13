Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, как персонал довел ее до слез

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пациентка роддома №1 в Новокузнецке, где умерли младенцы, Алина Шаталова рассказала РИА Новости о том, как во время операции в роддоме ее до слез довела медсестра.

По словам Шаталовой, в роддом она поступила в мае 2024 года с пневмонией и преждевременными родами в мае 2024 года.

"Роддом сам по себе неплохой, много нового оборудования. Все портит отношение медицинского персонала к мамам и детям. Во время кесарева сечения медсестра, которая ставила катетер, поливала меня грязью, оскорбляла прямо на операционном столе. Я даже заплакала", - рассказала агентству Шаталова.

По ее словам, в палатах была антисанитария, в душевой – тараканы, их периодически травили, но безуспешно. Как отметила Шаталова, ее недоношенного сына никто не осматривал после родов. Оказалось, по ее словам, что у него был критически низкий гемоглобин. По словам Шаталовой, ей известно, что у другого ребенка началось воспаление в паху, но врачи не обращали на это никакого внимания. Некоторым детям, по словам девушки, во время родов ломали ключицы. Сами роды не всегда принимали вовремя.

"Самое обидное, что в роддом №1 поступают женщины со сложными ситуациями: либо с преждевременными родами, либо когда необходима экстренная госпитализация. Вместо помощи и поддержки они сталкиваются с настоящим кошмаром", - возмущается Шаталова.