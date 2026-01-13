Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о диагнозах младенцев, умерших в новокузнецком роддоме
16:40 13.01.2026 (обновлено: 17:19 13.01.2026)
СМИ узнали о диагнозах младенцев, умерших в новокузнецком роддоме
СМИ узнали о диагнозах младенцев, умерших в новокузнецком роддоме - РИА Новости, 13.01.2026
СМИ узнали о диагнозах младенцев, умерших в новокузнецком роддоме
Главными причинами гибели младенцев в роддоме №1 Новокузнецка стали недоношенность и патологии, сообщает Mash. РИА Новости, 13.01.2026
новокузнецк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
новокузнецк
россия
Новости
ru-RU
новокузнецк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
Новокузнецк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия
СМИ узнали о диагнозах младенцев, умерших в новокузнецком роддоме

Mash назвал диагнозы умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев

Здание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Здание роддома №1 Новокузнецка. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Главными причинами гибели младенцев в роддоме №1 Новокузнецка стали недоношенность и патологии, сообщает Mash.
По данным издания, основные диагнозы погибших младенцев включают врожденную пневмонию, неонатальную инфекцию, дистресс-синдром, метаболические нарушения и почечную недостаточность.
ГД проработает законодательные решения по трагедии в роддоме в Новокузнецке
ГД проработает законодательные решения по трагедии в роддоме в Новокузнецке
Вчера, 15:40
В материале также сообщается, что самый маленький младенец родился на пятом месяце беременности.
С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных. Минздрав Кузбасса уточнил, что они были с внутриутробной инфекцией. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии.
С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. "Рекордсменом" по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.
Возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.
В ОП назвали гибель младенцев в Новокузнецке беспрецедентным случаем
В ОП назвали гибель младенцев в Новокузнецке беспрецедентным случаем
Вчера, 15:33
 
НовокузнецкСмерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
