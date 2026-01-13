Рейтинг@Mail.ru
В ОП назвали гибель младенцев в Новокузнецке беспрецедентным случаем
15:33 13.01.2026
В ОП назвали гибель младенцев в Новокузнецке беспрецедентным случаем
россия, новокузнецк, кемеровская область, сергей рыбальченко, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, происшествия
Россия, Новокузнецк, Кемеровская область, Сергей Рыбальченко, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Происшествия
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
Перейти в медиабанк
Здание роддома №1 Новокузнецка
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ситуация с погибшими младенцами в роддоме №1 Новокузнецка - это беспрецедентный случай, который требует серьезных разбирательств, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Этот случай, конечно же, беспрецедентный, и с ним надо очень серьезно разбираться и искать причины. Вполне возможно, что дело в человеческом факторе, в новогодних праздниках. Мы являемся уникальной страной в мире, которая имеет такие большие новогодние праздники. Соответственно, все системы, в том числе и система родовспоможения, испытывают огромную нагрузку на безопасность", - сказал Рыбальченко.
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
Вчера, 14:27
Вчера, 14:27
Он добавил, что система родовспоможения в России на сегодняшний день функционирует достаточно хорошо, однако, контроль в период праздников требуется на несколько порядков выше. Рыбальченко подчеркнул, что сотрудники родильных отделений обязаны неукоснительно исполнять регламент своих профессиональных обязанностей.
"Подчеркну, это беспрецедентный случай, такие случаи возникают крайне редко. И, конечно же, они должны стать предметом самого тщательного анализа, общественного контроля и рассмотрения, разбирательства. Обязательно должны быть сделаны соответствующие выводы, в том числе и в отношении тех людей, кто потенциально может быть виновен в этой ситуации", - добавил Рыбальченко.
Он отметил, что Россия фактически имеет исторический минимум по младенческой смертности, но это не имеет отношения к данному случаю, где смертность произошла в одном учреждении. Он подчеркнул, что необходимо тщательно разобраться в ситуации, в первую очередь, для безопасности женщин и детей, и сохранения доверия к системе перинатальной помощи.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы
Вчера, 13:58
Вчера, 13:58
 
РоссияНовокузнецкКемеровская областьСергей РыбальченкоСмерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеПроисшествия
 
 
