Рейтинг@Mail.ru
В роддоме, где умерли младенцы, провели более ста проверок с 2015 года - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067600827.html
В роддоме, где умерли младенцы, провели более ста проверок с 2015 года
В роддоме, где умерли младенцы, провели более ста проверок с 2015 года - РИА Новости, 13.01.2026
В роддоме, где умерли младенцы, провели более ста проверок с 2015 года
Более 100 проверок с 2015 года провели в роддоме в Новокузнецке, где в январе умерли младенцы, следует из данных открытых источников. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:30:00+03:00
2026-01-13T14:30:00+03:00
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
россия
илья середюк
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604236_0:237:2810:1818_1920x0_80_0_0_b6ee5497e158279f9aee745387b84ef5.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
кемеровская область
новокузнецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604236_386:0:2810:1818_1920x0_80_0_0_3a93e6a2d342689cd5ad8dde61aab05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, новокузнецк, россия, илья середюк, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецк, Россия, Илья Середюк, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
В роддоме, где умерли младенцы, провели более ста проверок с 2015 года

Более ста проверок провели в роддоме №1 в Новокузнецке с 2015 года

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома №1 Новокузнецка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Более 100 проверок с 2015 года провели в роддоме в Новокузнецке, где в январе умерли младенцы, следует из данных открытых источников.
"За период с 2015 года в отношении ГАУЗ "НГКБ №1" инициированы 105 проверок. Плановые – 34, внеплановые – 71. Выявлены нарушения – 30, без нарушений - 31, неизвестно - 44", - значится в материалах сайта Rusprofile.ru, который отражает, в частности, данные о проверках из реестров Генпрокуратуры.
Итоги проверок, за редким исключением, и суть нарушений в материалах не отражены. Согласно опубликованным данным, контролирующими органами были различные ведомства - в частности, управление Роспотребнадзора по Кемеровской области, ГУМЧС по Кемеровской области – Кузбассу, территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области.
"Рекордсменом" по числу выявленных нарушений стала внеплановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в 2021 году, проведенная главным управлением МЧС России по Кемеровской области. "Результат – выявлено 219 нарушений", - говорится в материалах.
Следственный комитет по факту гибели в январе девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
Вчера, 14:27
 
ПроисшествияКемеровская областьНовокузнецкРоссияИлья СередюкГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала