https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067600827.html
В роддоме, где умерли младенцы, провели более ста проверок с 2015 года
В роддоме, где умерли младенцы, провели более ста проверок с 2015 года - РИА Новости, 13.01.2026
В роддоме, где умерли младенцы, провели более ста проверок с 2015 года
Более 100 проверок с 2015 года провели в роддоме в Новокузнецке, где в январе умерли младенцы, следует из данных открытых источников. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:30:00+03:00
2026-01-13T14:30:00+03:00
2026-01-13T14:30:00+03:00
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
россия
илья середюк
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604236_0:237:2810:1818_1920x0_80_0_0_b6ee5497e158279f9aee745387b84ef5.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
кемеровская область
новокузнецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604236_386:0:2810:1818_1920x0_80_0_0_3a93e6a2d342689cd5ad8dde61aab05e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, новокузнецк, россия, илья середюк, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецк, Россия, Илья Середюк, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
В роддоме, где умерли младенцы, провели более ста проверок с 2015 года
Более ста проверок провели в роддоме №1 в Новокузнецке с 2015 года