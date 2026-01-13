https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067543171.html
В роддоме в Новокузнецке, где умерли дети, проведут плановую профобработку
В роддоме в Новокузнецке, где умерли дети, проведут плановую профобработку - РИА Новости, 13.01.2026
В роддоме в Новокузнецке, где умерли дети, проведут плановую профобработку
После выписки всех пациенток и детей из роддома №1 в Новокузнецке будет проведена плановая профобработка, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:16:00+03:00
2026-01-13T11:16:00+03:00
2026-01-13T11:24:00+03:00
новокузнецк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604138_0:195:3294:2048_1920x0_80_0_0_19cc0d022b9c49aeac99bcb16d852e45.jpg
https://ria.ru/20260113/roddom-2067530287.html
новокузнецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604138_804:180:3294:2048_1920x0_80_0_0_d09317e068ad0cadc201d4a4bcbef524.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новокузнецк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, общество
Новокузнецк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Общество
В роддоме в Новокузнецке, где умерли дети, проведут плановую профобработку
Минздрав Новокузнецка сообщил о проведении плановой профобработки в роддоме №1