В Кузбассе объяснили прекращение приема рожениц в роддоме в Новокузнецке
В Кузбассе объяснили прекращение приема рожениц в роддоме в Новокузнецке - РИА Новости, 13.01.2026
В Кузбассе объяснили прекращение приема рожениц в роддоме в Новокузнецке
Роддом №1 Новокузнецка прекратил прием рожениц в связи с проведением карантинных мероприятий из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:14:00+03:00
2026-01-13T11:14:00+03:00
2026-01-13T11:29:00+03:00
В Кузбассе объяснили прекращение приема рожениц в роддоме в Новокузнецке
КЕМЕРОВО, 13 янв – РИА Новости. Роддом №1 Новокузнецка прекратил прием рожениц в связи с проведением карантинных мероприятий из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее издание ngs42.ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Источник сообщал РИА Новости что за январь в медучреждении умерли девять младенцев.
По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк
СУСК РФ
по Кемеровской области
– Кузбассу организована доследственная проверки по статье о халатности. Свою проверку начала и прокуратура региона. Позже СУСК региона сообщило, что по данному факту возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности и о халатности.
"Родильный дом №1 на сегодняшний день прекратил прием рожениц в связи с проведением карантинных мероприятий из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией", – сообщил в минздраве.