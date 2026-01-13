Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе объяснили прекращение приема рожениц в роддоме в Новокузнецке
11:14 13.01.2026 (обновлено: 11:29 13.01.2026)
В Кузбассе объяснили прекращение приема рожениц в роддоме в Новокузнецке
Роддом №1 Новокузнецка прекратил прием рожениц в связи с проведением карантинных мероприятий из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией
В Кузбассе объяснили прекращение приема рожениц в роддоме в Новокузнецке

РИА Новости: роддом №1 в Новокузнецке прекратил прием рожениц из-за карантина

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка
КЕМЕРОВО, 13 янв – РИА Новости. Роддом №1 Новокузнецка прекратил прием рожениц в связи с проведением карантинных мероприятий из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее издание ngs42.ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Источник сообщал РИА Новости что за январь в медучреждении умерли девять младенцев.
По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУСК РФ по Кемеровской области – Кузбассу организована доследственная проверки по статье о халатности. Свою проверку начала и прокуратура региона. Позже СУСК региона сообщило, что по данному факту возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности и о халатности.
"Родильный дом №1 на сегодняшний день прекратил прием рожениц в связи с проведением карантинных мероприятий из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией", – сообщил в минздраве.
Кузбасский Минздрав заявил о продолжении работы роддома №2 в Новокузнецке
Смерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеНовокузнецкРоссияКемеровская область
 
 
