Профильные ведомства начали проверку новокузнецкой горбольницы - РИА Новости, 13.01.2026
11:00 13.01.2026
Профильные ведомства начали проверку новокузнецкой горбольницы
Профильные ведомства начали проверку новокузнецкой горбольницы - РИА Новости, 13.01.2026
Профильные ведомства начали проверку новокузнецкой горбольницы
Профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1 после смерти новорожденных, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, илья середюк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Илья Середюк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Профильные ведомства начали проверку новокузнецкой горбольницы

Профильные ведомства проверяют больницу №1 в Новокузнецке после смерти младенцев

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 13.01.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 13 янв – РИА Новости. Профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1 после смерти новорожденных, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Ранее издание ngs42. ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Источник сообщал РИА Новости что за январь в медучреждении умерли 9 младенцев.
По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУСК РФ по Кемеровской области – Кузбассу организована доследственная проверки по статье о халатности. Свою проверку начала и прокуратура региона. Позже СУСК региона сообщило, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"В Новокузнецкой городской клинической больнице №1 организована проверка профильными ведомствами", – написал Середюк.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Новокузнецке возбудили дело о халатности после смерти младенцев в роддоме
ПроисшествияНовокузнецкРоссияКемеровская областьИлья СередюкСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
