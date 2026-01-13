https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067540915.html
Профильные ведомства начали проверку новокузнецкой горбольницы
Профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1 после смерти новорожденных, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк. РИА Новости, 13.01.2026
Профильные ведомства проверяют больницу №1 в Новокузнецке после смерти младенцев