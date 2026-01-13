В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных за две недели

КЕМЕРОВО, 13 янв — РИА Новости. В роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала января, сообщил РИА Новости источник.

« "Девять, по уточненным данным (погибших младенцев. — Прим. ред.)", — заявил собеседник агентства.

Минздрав Кузбасса уточнил, что умершие были с внутриутробной инфекцией. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.

Как пишет Life , женщины жаловались на дефицит персонала и грубое обращение во время родов. Утверждается, что некоторым давили на живот, чтобы ускорить процесс. В роддоме часто работали санитарки вместо медсестер, сотрудники использовали старое оборудование, несмотря на закупку нового. За последние два года ему вынесли 170 предостережений из-за неработающей вентиляции и отсутствия средств гигиены. В прошлом году роддом обвинили в смерти девочки — ей могли оторвать руку.

Следователи возбудили дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.

С 1 декабря по 11 января в стационаре приняли 234 родов, 17 детей были в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные. По данным издания ngs42.ru, трое новорожденных умерли в один день.