Рейтинг@Mail.ru
В Ногинске мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/noginsk-2067622055.html
В Ногинске мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра
В Ногинске мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра - РИА Новости, 13.01.2026
В Ногинске мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра
Подвыпивший мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра в Ногинске, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:53:00+03:00
2026-01-13T15:53:00+03:00
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602930558_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_e1f60c52cca60138d79d87f9da388e2c.jpg
https://ria.ru/20251212/saratov-2061599164.html
ногинск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602930558_345:259:2731:2048_1920x0_80_0_0_6dcd54473f480f0e1528dd5ceb9739a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Ногинск, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ногинске мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра

В Ногинске пьяный мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подвыпивший мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра в Ногинске, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии в Max.
"Сотрудники электростальского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области задержали неадекватного гражданина, который ходил по торговому центру с ножом в руке, чем пугал посетителей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, патрулировавшим маршрут росгвардейцам поступило сообщении о срабатывании тревожной кнопки на охраняемом объекте в Ногинске. Прибывшие правоохранители выяснили, что находившийся в состоянии опьянения мужчина с ножом в руке угрожает посетителям расправой.
"Росгвардейцы незамедлительно задержали нарушителя порядка и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 39-летний приезжий", - заключили в Росгвардии.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Саратове два подростка пострадали в массовой драке у торгового центра
12 декабря 2025, 10:30
 
ПроисшествияНогинскМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала