В Ногинске мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра
В Ногинске мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра - РИА Новости, 13.01.2026
В Ногинске мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра
Подвыпивший мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра в Ногинске, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 13.01.2026
В Ногинске мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра
В Ногинске пьяный мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра