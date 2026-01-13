Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши надеется на дипломатическое решение вопроса Гренландии
13.01.2026
16:30 13.01.2026
Президент Польши надеется на дипломатическое решение вопроса Гренландии
Президент Польши Кароль Навроцкий надеется, что США и Дания решат вопрос Гренландии дипломатическим путем. РИА Новости, 13.01.2026
Президент Польши надеется на дипломатическое решение вопроса Гренландии

Навроцкий надеется, что США и Дания решат вопрос Гренландии путем дипломатии

ВАРШАВА, 13 янв - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий надеется, что США и Дания решат вопрос Гренландии дипломатическим путем.
Премьер Польши Дональд Туск 6 января заявил, что Дания в вопросе Гренландии может рассчитывать на солидарность всей Европы. 9 января глава правительства отметил, что он - самый проамериканский политик в Европе, но его все равно беспокоит вопрос, связанный с островом.
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
"Мы все отдаем себе отчет (насчет того - ред.), что касается стратегического значения Гренландии. Я рассчитываю, что этот вопрос решится дипломатическим путем между президентом Соединенных Штатов (Дональдом Трампом) и премьером Дании (Метте Фредериксен)... Конечно, если мы посмотрим на вопрос Гренландии стратегическим, геополитическим образом… то увидим, что Гренландия является очень важным стратегическим местом и требует расширенной дискуссии, конечно, в духе партнерства", - сказал Навроцкий журналистам.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Туск от имени всей Европы поддержал Данию в вопросе Гренландии
6 января, 14:15
 
