Генсек НАТО объяснил ситуацию с Гренландией защитой Арктики от России

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте объяснил вопрос вокруг Гренландии необходимостью для альянса защитить Арктику, где "кроме стран НАТО есть еще Россия".

Генеральный секретарь НАТО в апреле 2025 года заявил, что не вмешивается в вопрос притязаний США на Гренландию , так как считает важным обсуждать безопасность Арктики в целом. Рютте в понедельник не согласился, что военный блок переживает внутренний кризис из-за заявлений Соединенных Штатов по острову.

Финляндия, Норвегия и "Мы коллективно осознаем необходимость защиты Арктики. Как вы знаете, у нас в Арктике есть восемь стран. Одна из них - Россия , не входящая в НАТО, и семь - внутри НАТО: это Канада и США, а затем в Европе Дания , Гренландия, Исландия Швеция . Эти семь стран... они граничат с Арктикой. И именно президент (США) Дональд Трамп в свой первый президентский срок предупредил нас о том, что там открываются морские пути, что Россия и Китай более активны, и что мы должны больше делать там вместе. У нас была очень хорошая дискуссия в НАТО, это было летом. И сейчас мы предпринимаем следующие шаги, чтобы развить эту дискуссию, поскольку мы все в НАТО согласны с тем, что, когда дело доходит до защиты Арктики, то мы должны работать сообща", - попытался генсек объяснить свою позицию.

Вместе с тем Рютте не смог ответить на вопрос, допускает ли устав НАТО, что союзники по этой организации могут отнимать друг у друга территории.

"Мы много проводим обсуждений в НАТО. Я не буду говорить об этом публично, это наши внутренние дискуссии", - сказал генеральный секретарь.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.