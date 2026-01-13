Странные ритуалы Брижит: новое тайное увлечение первой леди

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Брижит Макрон стремится восстановить душевное здоровье. С этим ей помогает новое скандальное увлечение. А одну пикантную тайну она разделила с мужем, Эммануэлем Макроном.
"Больше не играет роль"
"Она устала от Елисейского дворца, отказывается от запросов СМИ. Ее 2025 год был очень сложным" — так состояние первой леди характеризует французский журнал.
В течение всего прошлого года Брижит постоянно оказывалась в центре внимания прессы. Из ее уст звучали оскорбления в адрес феминисток на шоу Ари Абиттана, кадры с пощечиной в самолете во время визита президентской четы во Вьетнам быстро завирусились в сети.
Супруга Эммануэля Макрона Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции
Супруга Эммануэля Макрона Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции
Сильнее всего на репутацию первой леди повлияла череда расследований американской журналистки Кэндис Оуэнс, поставившей под сомнение половую принадлежность Брижит. Причем Оуэнс и не думает успокаиваться. Недавно журналистка обвинила президентскую чету в подготовке покушения на нее.
Все эти публикации не могли не сказаться на спокойствии первой леди.
"Она на грани и больше не может играть свою роль", — написали на страницах Closer.
Новое увлечение первой леди
Подливают масла в огонь и постоянно падающие рейтинги ее мужа. В прошлом году процент одобрения действий французского президента упал до рекордно низких 11 процентов.
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон
Все эти навалившиеся проблемы заставили Брижит найти новое увлечение — ведение дневника. По данным Closer, она записывает свои "душевные порывы" в личный дневник, который помогает ей выйти из-под психологического давления.
Однако, заботясь о сохранении самых сокровенных мыслей, она вырвала некоторые страницы, боясь, что они могут попасть не в те руки. По мнению французского издания, этот жест свидетельствует о ее тревоге и необходимости защитить себя.
Интимные ритуалы
Также журналисты изучили все колонки первой леди Франции Брижит Макрон в Paris Match и нашли упоминание об ее особом "интимном ритуале" с супругом, президентом республики Эммануэлем Макроном.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон покидают избирательный участок. 11 июня 2017 года
© AP Photo / Christophe Petit-Tesson, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон покидают избирательный участок. 11 июня 2017 года
Уточняется, что ритуал — это откровенные беседы каждый вечер. Брижит считает, что обладает особой чувствительностью и считывает все происходящее вокруг, поэтому рассказывает о своих ощущениях Эммануэлю, стараясь предостеречь его от необдуманных поступков и решений.
"У меня всегда уши готовы слушать. Каждый вечер мы обсуждаем вместе прошедший день и рассказываем друг другу то, что услышали друг о друге. Я должна быть внимательной ко всему и делать все возможное, чтобы его защитить", — приводятся в материале слова Брижит.
Продолжение судебных тяжб
Суд в Париже вынес обвинительный вердикт обвиняемым в кибертравле Брижит, которые утверждали, что она поменяла свой пол. Один из подсудимых был приговорен к шести месяцам тюрьмы, а большинство оставшихся получили условные сроки.
Статуя богини Фемиды у здания суда
Несмотря на эту "победу", следующий год также обещает быть непростым для президентской четы. Впереди судебное разбирательство с американкой Кэндис Оуэнс.
Супруги Макрон добиваются возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Он также сообщил, что Макроны готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.
Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что "США — не Европа, и у <...> (них. — Прим. ред.) есть свобода слова", а французские адвокаты "не заткнут ей рот". Очевидно, что главные сложности четы Макрон только начались.