Рейтинг@Mail.ru
Странные ритуалы Брижит: новое тайное увлечение первой леди - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/makron-2067577480.html
Странные ритуалы Брижит: новое тайное увлечение первой леди
Странные ритуалы Брижит: новое тайное увлечение первой леди - РИА Новости, 13.01.2026
Странные ритуалы Брижит: новое тайное увлечение первой леди
Брижит Макрон стремится восстановить душевное здоровье. С этим ей помогает новое скандальное увлечение. А одну пикантную тайну она разделила с мужем, Эммануэлем РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:12:00+03:00
2026-01-13T16:12:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020730737_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afe1d6c397fe910211539ca6502ee97f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020730737_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f3e76e40cb1621810a18f469874e2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Странные ритуалы Брижит: новое тайное увлечение первой леди

© Jean CatuffeБрижит Макрон, Эммануэль Макрон, "ПСЖ"
Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, ПСЖ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Jean Catuffe
Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, "ПСЖ"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Брижит Макрон стремится восстановить душевное здоровье. С этим ей помогает новое скандальное увлечение. А одну пикантную тайну она разделила с мужем, Эммануэлем Макроном.

"Больше не играет роль"

"Она устала от Елисейского дворца, отказывается от запросов СМИ. Ее 2025 год был очень сложным" — так состояние первой леди характеризует французский журнал.
В течение всего прошлого года Брижит постоянно оказывалась в центре внимания прессы. Из ее уст звучали оскорбления в адрес феминисток на шоу Ари Абиттана, кадры с пощечиной в самолете во время визита президентской четы во Вьетнам быстро завирусились в сети.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСупруга Эммануэля Макрона Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции
Супруга Эммануэля Макрона Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Супруга Эммануэля Макрона Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции
Сильнее всего на репутацию первой леди повлияла череда расследований американской журналистки Кэндис Оуэнс, поставившей под сомнение половую принадлежность Брижит. Причем Оуэнс и не думает успокаиваться. Недавно журналистка обвинила президентскую чету в подготовке покушения на нее.
Все эти публикации не могли не сказаться на спокойствии первой леди.
"Она на грани и больше не может играть свою роль", — написали на страницах Closer.

Новое увлечение первой леди

Подливают масла в огонь и постоянно падающие рейтинги ее мужа. В прошлом году процент одобрения действий французского президента упал до рекордно низких 11 процентов.
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон
Все эти навалившиеся проблемы заставили Брижит найти новое увлечение — ведение дневника. По данным Closer, она записывает свои "душевные порывы" в личный дневник, который помогает ей выйти из-под психологического давления.
Однако, заботясь о сохранении самых сокровенных мыслей, она вырвала некоторые страницы, боясь, что они могут попасть не в те руки. По мнению французского издания, этот жест свидетельствует о ее тревоге и необходимости защитить себя.

Интимные ритуалы

Также журналисты изучили все колонки первой леди Франции Брижит Макрон в Paris Match и нашли упоминание об ее особом "интимном ритуале" с супругом, президентом республики Эммануэлем Макроном.
© AP Photo / Christophe Petit-Tesson, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон покидают избирательный участок. 11 июня 2017 года
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон покидают избирательный участок. 11 июня 2017 года - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Christophe Petit-Tesson, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон покидают избирательный участок. 11 июня 2017 года
Уточняется, что ритуал — это откровенные беседы каждый вечер. Брижит считает, что обладает особой чувствительностью и считывает все происходящее вокруг, поэтому рассказывает о своих ощущениях Эммануэлю, стараясь предостеречь его от необдуманных поступков и решений.
"У меня всегда уши готовы слушать. Каждый вечер мы обсуждаем вместе прошедший день и рассказываем друг другу то, что услышали друг о друге. Я должна быть внимательной ко всему и делать все возможное, чтобы его защитить", — приводятся в материале слова Брижит.

Продолжение судебных тяжб

Суд в Париже вынес обвинительный вердикт обвиняемым в кибертравле Брижит, которые утверждали, что она поменяла свой пол. Один из подсудимых был приговорен к шести месяцам тюрьмы, а большинство оставшихся получили условные сроки.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда
Несмотря на эту "победу", следующий год также обещает быть непростым для президентской четы. Впереди судебное разбирательство с американкой Кэндис Оуэнс.
Супруги Макрон добиваются возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Он также сообщил, что Макроны готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.
Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что "США — не Европа, и у <...> (них. — Прим. ред.) есть свобода слова", а французские адвокаты "не заткнут ей рот". Очевидно, что главные сложности четы Макрон только начались.
© Candace Owens/YouTubeКэндис Оуэнс
Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Candace Owens/YouTube
Кэндис Оуэнс
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала