Странные ритуалы Брижит: новое тайное увлечение первой леди

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Брижит Макрон стремится восстановить душевное здоровье. С этим ей помогает новое скандальное увлечение. А одну пикантную тайну она разделила с мужем, Эммануэлем Макроном.

"Больше не играет роль"

"Она устала от Елисейского дворца, отказывается от запросов СМИ. Ее 2025 год был очень сложным" — так состояние первой леди характеризует французский журнал.

В течение всего прошлого года Брижит постоянно оказывалась в центре внимания прессы. Из ее уст звучали оскорбления в адрес феминисток на шоу Ари Абиттана, кадры с пощечиной в самолете во время визита президентской четы во Вьетнам быстро завирусились в сети.

Сильнее всего на репутацию первой леди повлияла череда расследований американской журналистки Кэндис Оуэнс, поставившей под сомнение половую принадлежность Брижит. Причем Оуэнс и не думает успокаиваться. Недавно журналистка обвинила президентскую чету в подготовке покушения на нее.

Все эти публикации не могли не сказаться на спокойствии первой леди.

"Она на грани и больше не может играть свою роль", — написали на страницах Closer.

Новое увлечение первой леди

Подливают масла в огонь и постоянно падающие рейтинги ее мужа. В прошлом году процент одобрения действий французского президента упал до рекордно низких 11 процентов.

© AP Photo / Benoit Tessier Президент Франции Эммануэль Макрон © AP Photo / Benoit Tessier Президент Франции Эммануэль Макрон

Все эти навалившиеся проблемы заставили Брижит найти новое увлечение — ведение дневника. По данным Closer, она записывает свои "душевные порывы" в личный дневник, который помогает ей выйти из-под психологического давления.

Однако, заботясь о сохранении самых сокровенных мыслей, она вырвала некоторые страницы, боясь, что они могут попасть не в те руки. По мнению французского издания, этот жест свидетельствует о ее тревоге и необходимости защитить себя.

Интимные ритуалы

Также журналисты изучили все колонки первой леди Франции Брижит Макрон в Paris Match и нашли упоминание об ее особом "интимном ритуале" с супругом, президентом республики Эммануэлем Макроном.

© AP Photo / Christophe Petit-Tesson, Pool Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон покидают избирательный участок. 11 июня 2017 года © AP Photo / Christophe Petit-Tesson, Pool Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон покидают избирательный участок. 11 июня 2017 года

Уточняется, что ритуал — это откровенные беседы каждый вечер. Брижит считает, что обладает особой чувствительностью и считывает все происходящее вокруг, поэтому рассказывает о своих ощущениях Эммануэлю, стараясь предостеречь его от необдуманных поступков и решений.

"У меня всегда уши готовы слушать. Каждый вечер мы обсуждаем вместе прошедший день и рассказываем друг другу то, что услышали друг о друге. Я должна быть внимательной ко всему и делать все возможное, чтобы его защитить", — приводятся в материале слова Брижит.

Продолжение судебных тяжб

Суд в Париже вынес обвинительный вердикт обвиняемым в кибертравле Брижит, которые утверждали, что она поменяла свой пол. Один из подсудимых был приговорен к шести месяцам тюрьмы, а большинство оставшихся получили условные сроки.

Несмотря на эту "победу", следующий год также обещает быть непростым для президентской четы. Впереди судебное разбирательство с американкой Кэндис Оуэнс.

Супруги Макрон добиваются возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Он также сообщил, что Макроны готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.