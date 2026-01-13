Рейтинг@Mail.ru
12:31 13.01.2026
Магнитные бури в январе: прогноз, расписание по дням и часам
Как показывают исследования, первый месяц 2026 года пройдет под влиянием слабых магнитных бурь. График геомагнитных колебаний, прогноз магнитных бурь в январе,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T12:31:00+03:00
2026-01-13T12:34:00+03:00
https://ria.ru/20260113/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20260113/ran-2067533018.html
2026
Новости
земля
Земля

Магнитные бури в январе: прогноз, расписание по дням и часам

© NASA / GSFC/TRACEВспышка на солнце
Вспышка на солнце
© NASA / GSFC/TRACE
Вспышка на солнце. Архивное фото
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Как показывают исследования, первый месяц 2026 года пройдет под влиянием слабых магнитных бурь. График геомагнитных колебаний, прогноз магнитных бурь в январе, как сохранить хорошее самочувствие в неблагоприятные периоды — в материале РИА Новости.
Возмущения магнитного поля Земли
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
Вчера, 12:25

Магнитные бури в январе

Согласно данным научных институтов, опубликованных в декабре 2025 года, в январе 2026 года ожидаются в основном слабые магнитные бури, которые достигнут незначительного уровня G1. Прогноз на первые дни нового года подтвердился: утро 1 января началось с геомагнитных колебаний, оцененных в 5 баллов. 2 и 3 января они были чуть слабее и взяли новый пик 4 и 5 января.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозировала на 9 января кратковременные колебания магнитного поля Земли, 10-11 января — магнитную бурю с максимальной активностью в ночное время.
Следующая солнечная активность ожидается 17 января и, в соответствии с прогнозом, продлится до 19 января. Пик в виде магнитной бури G1 наступит вечером 19 января и будет влиять на метеозависимых людей в течение следующего дня 20 января. 21-23 января она успокоится. Следующие "испытания" для чувствительных людей начнутся 26-27 января — согласно прогнозу в эти дни вновь ожидается магнитная буря силой 5 баллов. Конец января обещает быть спокойным.
Магнитные бури в январе 2026 годаМагнитные бури в январе 2026 года

Расписание магнитных бурь на январь по дням и часам

С графиком-прогнозом магнитных бурь в январе для средних широт (часовой пояс UTC +03) можно ознакомиться ниже. Важно: данные обновляются каждые 3 часа. Актуальный календарь и расписание ежедневно публикует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на официальном сайте.

Дата

Уровень Kp

Что значит

1 января

5

Небольшая магнитная буря

2-3 января

4-4,8

Возмущенная магнитосфера

4-5 января

5-5,7

Магнитная буря, приближенная к среднему уровню

6-7 января

1,8-2

Спокойные дни

8-11 января

4-4,8

Возбужденная магнитосфера

12 января

5,6

Магнитная буря

13-16 января

2-3,5

Умеренная магнитосфера

17-19 января

4

Небольшие возмущения магнитосферы

20 января

5

Слабая магнитная буря

21-23 января

4

Возбужденная магнитосфера

24-25 января

3

Магнитосфера в норме

26-27 января

5

Магнитные бури

28-31 января

2-3

Спокойная магнитосфера

График магнитных бурь на январь по городам

Ниже представлена таблица усредненных значений Kp по городам в дни магнитных бурь: 1, 4-5, 12, 20, 26-27 января. Для понимания максимального пика поведения магнитосферы показатели рассчитаны по часам.

Город

03:00

09:00

12:00

21:00

Москва

2

4

3

3

Санкт-Петербург

3

3

3

2

Екатеринбург

4

3

3

4

Самара

3

3

2

3

Казань

3

3

2

3

Новосибирск

4

3

4

3

Владивосток

4

3

3

3

Хабаровск

4

3

3

3

Калининград

3

3

2

3

Ростов-на-Дону

3

4

2

1

Значения уровней:
  • 0-4 — низкая активность магнитосферы;
  • 5 — слабая магнитная буря (G1);
  • 6 — средняя магнитная буря (G2);
  • 7 — сильная магнитная буря (G3);
  • 8 — очень сильный шторм (G4);
  • 9 — экстремальная буря (G5).
Как показывает прогноз космической погоды, пик геомагнитных колебаний будет ощущаться в ночное время суток.

Как помочь себе во время колебаний магнитосферы и магнитных бурь

Магнитные бури могут стать испытанием для метеочувствительных людей, вызывая головные боли, усталость, перепады артериального давления и недомогание. Чтобы легче перенести их, врачи советуют:
  1. Соблюдать режим сна. Спать не менее 7-8 часов.
  2. Избегать интенсивных физических нагрузок. Если это невозможно, делать перерывы каждые 30-40 минут.
  3. Пить достаточно воды.
  4. Быть внимательным при вождении автомобиля, так как во время магнитных бурь может снижаться концентрация внимания.
  5. Избегайте конфликтных ситуаций. Если чувствуется тревога, попробуйте техники релаксации, например, дыхательные практики.
Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует регулярно измерять артериальное давление и держать под рукой необходимые лекарства. Главное — соблюдать спокойствие, прислушиваться к своему организму и при необходимости обращаться к врачу.
Вспышка на Солнце
В РАН рассказали о прогнозе магнитных бурь на Земле на этой неделе
Вчера, 10:23
 
Земля
 
 
