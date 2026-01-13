Магнитные бури в январе: прогноз, расписание по дням и часам

МОСКВА — РИА Новости. Как показывают исследования, первый месяц 2026 года пройдет под влиянием слабых магнитных бурь. График геомагнитных колебаний, прогноз магнитных бурь в январе, как сохранить хорошее самочувствие в неблагоприятные периоды — в материале РИА Новости.
Магнитные бури в январе
Согласно данным научных институтов, опубликованных в декабре 2025 года, в январе 2026 года ожидаются в основном слабые магнитные бури, которые достигнут незначительного уровня G1. Прогноз на первые дни нового года подтвердился: утро 1 января началось с геомагнитных колебаний, оцененных в 5 баллов. 2 и 3 января они были чуть слабее и взяли новый пик 4 и 5 января.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозировала на 9 января кратковременные колебания магнитного поля Земли, 10-11 января — магнитную бурю с максимальной активностью в ночное время.
Следующая солнечная активность ожидается 17 января и, в соответствии с прогнозом, продлится до 19 января. Пик в виде магнитной бури G1 наступит вечером 19 января и будет влиять на метеозависимых людей в течение следующего дня 20 января. 21-23 января она успокоится. Следующие "испытания" для чувствительных людей начнутся 26-27 января — согласно прогнозу в эти дни вновь ожидается магнитная буря силой 5 баллов. Конец января обещает быть спокойным.
Расписание магнитных бурь на январь по дням и часам
С графиком-прогнозом магнитных бурь в январе для средних широт (часовой пояс UTC +03) можно ознакомиться ниже. Важно: данные обновляются каждые 3 часа. Актуальный календарь и расписание ежедневно публикует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на официальном сайте.
Дата
Уровень Kp
Что значит
1 января
5
Небольшая магнитная буря
2-3 января
4-4,8
Возмущенная магнитосфера
4-5 января
5-5,7
Магнитная буря, приближенная к среднему уровню
6-7 января
1,8-2
Спокойные дни
8-11 января
4-4,8
Возбужденная магнитосфера
12 января
5,6
Магнитная буря
13-16 января
2-3,5
Умеренная магнитосфера
17-19 января
4
Небольшие возмущения магнитосферы
20 января
5
Слабая магнитная буря
21-23 января
4
Возбужденная магнитосфера
24-25 января
3
Магнитосфера в норме
26-27 января
5
Магнитные бури
28-31 января
2-3
Спокойная магнитосфера
График магнитных бурь на январь по городам
Ниже представлена таблица усредненных значений Kp по городам в дни магнитных бурь: 1, 4-5, 12, 20, 26-27 января. Для понимания максимального пика поведения магнитосферы показатели рассчитаны по часам.
Город
03:00
09:00
12:00
21:00
Москва
2
4
3
3
Санкт-Петербург
3
3
3
2
Екатеринбург
4
3
3
4
Самара
3
3
2
3
Казань
3
3
2
3
Новосибирск
4
3
4
3
Владивосток
4
3
3
3
Хабаровск
4
3
3
3
Калининград
3
3
2
3
Ростов-на-Дону
3
4
2
1
Значения уровней:
- 0-4 — низкая активность магнитосферы;
- 5 — слабая магнитная буря (G1);
- 6 — средняя магнитная буря (G2);
- 7 — сильная магнитная буря (G3);
- 8 — очень сильный шторм (G4);
- 9 — экстремальная буря (G5).
Как показывает прогноз космической погоды, пик геомагнитных колебаний будет ощущаться в ночное время суток.
Как помочь себе во время колебаний магнитосферы и магнитных бурь
Магнитные бури могут стать испытанием для метеочувствительных людей, вызывая головные боли, усталость, перепады артериального давления и недомогание. Чтобы легче перенести их, врачи советуют:
- Соблюдать режим сна. Спать не менее 7-8 часов.
- Избегать интенсивных физических нагрузок. Если это невозможно, делать перерывы каждые 30-40 минут.
- Пить достаточно воды.
- Быть внимательным при вождении автомобиля, так как во время магнитных бурь может снижаться концентрация внимания.
- Избегайте конфликтных ситуаций. Если чувствуется тревога, попробуйте техники релаксации, например, дыхательные практики.
Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует регулярно измерять артериальное давление и держать под рукой необходимые лекарства. Главное — соблюдать спокойствие, прислушиваться к своему организму и при необходимости обращаться к врачу.