Магнитные бури в январе: прогноз, расписание по дням и часам

МОСКВА — РИА Новости. Как показывают исследования, первый месяц 2026 года пройдет под влиянием слабых магнитных бурь. График геомагнитных колебаний, прогноз магнитных бурь в январе, как сохранить хорошее самочувствие в неблагоприятные периоды — в материале РИА Новости.

Магнитные бури в январе

Согласно данным научных институтов, опубликованных в декабре 2025 года, в январе 2026 года ожидаются в основном слабые магнитные бури, которые достигнут незначительного уровня G1. Прогноз на первые дни нового года подтвердился: утро 1 января началось с геомагнитных колебаний, оцененных в 5 баллов. 2 и 3 января они были чуть слабее и взяли новый пик 4 и 5 января.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозировала на 9 января кратковременные колебания магнитного поля Земли, 10-11 января — магнитную бурю с максимальной активностью в ночное время.

Следующая солнечная активность ожидается 17 января и, в соответствии с прогнозом, продлится до 19 января. Пик в виде магнитной бури G1 наступит вечером 19 января и будет влиять на метеозависимых людей в течение следующего дня 20 января. 21-23 января она успокоится. Следующие "испытания" для чувствительных людей начнутся 26-27 января — согласно прогнозу в эти дни вновь ожидается магнитная буря силой 5 баллов. Конец января обещает быть спокойным.

Расписание магнитных бурь на январь по дням и часам

сайте . С графиком-прогнозом магнитных бурь в январе для средних широт (часовой пояс UTC +03) можно ознакомиться ниже. Важно: данные обновляются каждые 3 часа. Актуальный календарь и расписание ежедневно публикует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на официальном

Дата Уровень Kp Что значит 1 января 5 Небольшая магнитная буря 2-3 января 4-4,8 Возмущенная магнитосфера 4-5 января 5-5,7 Магнитная буря, приближенная к среднему уровню 6-7 января 1,8-2 Спокойные дни 8-11 января 4-4,8 Возбужденная магнитосфера 12 января 5,6 Магнитная буря 13-16 января 2-3,5 Умеренная магнитосфера 17-19 января 4 Небольшие возмущения магнитосферы 20 января 5 Слабая магнитная буря 21-23 января 4 Возбужденная магнитосфера 24-25 января 3 Магнитосфера в норме 26-27 января 5 Магнитные бури 28-31 января 2-3 Спокойная магнитосфера

График магнитных бурь на январь по городам

Ниже представлена таблица усредненных значений Kp по городам в дни магнитных бурь: 1, 4-5, 12, 20, 26-27 января. Для понимания максимального пика поведения магнитосферы показатели рассчитаны по часам.

Город 03:00 09:00 12:00 21:00 Москва 2 4 3 3 Санкт-Петербург 3 3 3 2 Екатеринбург 4 3 3 4 Самара 3 3 2 3 Казань 3 3 2 3 Новосибирск 4 3 4 3 Владивосток 4 3 3 3 Хабаровск 4 3 3 3 Калининград 3 3 2 3 Ростов-на-Дону 3 4 2 1

Значения уровней:

0-4 — низкая активность магнитосферы;

5 — слабая магнитная буря (G1);

6 — средняя магнитная буря (G2);

7 — сильная магнитная буря (G3);

8 — очень сильный шторм (G4);

9 — экстремальная буря (G5).

Как показывает прогноз космической погоды, пик геомагнитных колебаний будет ощущаться в ночное время суток.

Как помочь себе во время колебаний магнитосферы и магнитных бурь

Магнитные бури могут стать испытанием для метеочувствительных людей, вызывая головные боли, усталость, перепады артериального давления и недомогание. Чтобы легче перенести их, врачи советуют:

Соблюдать режим сна. Спать не менее 7-8 часов. Избегать интенсивных физических нагрузок. Если это невозможно, делать перерывы каждые 30-40 минут. Пить достаточно воды. Быть внимательным при вождении автомобиля, так как во время магнитных бурь может снижаться концентрация внимания. Избегайте конфликтных ситуаций. Если чувствуется тревога, попробуйте техники релаксации, например, дыхательные практики.