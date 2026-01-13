Рейтинг@Mail.ru
Калинская вылетела во втором круге турнира в Аделаиде
Теннис
 
14:24 13.01.2026
Калинская вылетела во втором круге турнира в Аделаиде
Калинская вылетела во втором круге турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Анна Калинская уступила канадке Виктории Мбоко в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Калинская вылетела во втором круге турнира в Аделаиде

Анна Калинская. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская уступила канадке Виктории Мбоко в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Встреча завершилась поражением Калинской (33-я ракетка мира) со счетом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8). Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.
Мбоко идет 17-й в мировом рейтинге. В четвертьфинале канадка сыграет с победительницей пары Тереза Валентова (Чехия) - Мэдисон Киз (США, 9-я ракетка мира).
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open
Вчера, 12:23
 
