В Уральском федеральном университете проводят проверку
11:33 13.01.2026 (обновлено: 22:48 13.01.2026)
В Уральском федеральном университете проводят проверку
В Уральском федеральном университете проводят проверку - РИА Новости, 13.01.2026
В Уральском федеральном университете проводят проверку
Правоохранительные органы проводят проверку в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 13.01.2026
Здание УрФУ в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Правоохранительные органы действительно сегодня проводят проверку в вузе. Другими данными мы не располагаем", — ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать сведения об обысках.

Во вторник в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в УрФУ и у "трех топовых управленцев вуза" якобы прошли обыски.
