В Уральском федеральном университете проводят проверку
Правоохранительные органы проводят проверку в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:33:00+03:00
2026-01-13T11:33:00+03:00
2026-01-13T22:48:00+03:00
