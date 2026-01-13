https://ria.ru/20260113/dnepropetrovsk-2067681061.html
В Днепропетровске жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света
В Днепропетровске жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Жители Днепропетровска перекрыли дорогу на одной из улиц города из-за длительного отсутствия электроэнергии, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.01.2026
