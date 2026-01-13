Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 13.01.2026 (обновлено: 21:04 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/dnepropetrovsk-2067681061.html
В Днепропетровске жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света
В Днепропетровске жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света - РИА Новости, 13.01.2026
В Днепропетровске жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Жители Днепропетровска перекрыли дорогу на одной из улиц города из-за длительного отсутствия электроэнергии, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T20:45:00+03:00
2026-01-13T21:04:00+03:00
в мире
днепропетровск
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067680752_0:227:783:667_1920x0_80_0_0_0c6f6159107ec15f9c0258d02eeab361.jpg
https://ria.ru/20260113/stranaua-2067663226.html
днепропетровск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067680752_0:154:783:741_1920x0_80_0_0_def035cbcebb452c71f5b00e1cdc8ae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, украина
В мире, Днепропетровск, Украина
В Днепропетровске жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света

В Днепропетровске жители перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света

© Кадр видео из соцсетейЖители Днепропетровска перекрывают дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии
Жители Днепропетровска перекрывают дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Жители Днепропетровска перекрывают дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Жители Днепропетровска перекрыли дорогу на одной из улиц города из-за длительного отсутствия электроэнергии, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua".
"Жители Днепропетровска перекрыли дорогу на улице Старочумацкой из-за длительного отсутствия света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Блэкаут в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Под Киевом встали очереди на автозаправках из-за отключения электричества
Вчера, 18:40
 
В миреДнепропетровскУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала