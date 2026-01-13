"Посадил на карточку": бывшая жена звезды сборной России ушла к арбитру

Российский футбол интригует далеко за пределами стадионов. Звездный судья очаровал бывшую жену защитника сборной России, и теперь она гордится его фамилией. РИА Новости Спорт рассказывает о новом счастливом романе в самом популярном виде спорта. И с кем же теперь защитник?

Обещание любви до гроба

"И теперь я Безбородова", — так экс-супруга бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова подписала совместное фото с одним из самых известных российских арбитров — Владиславом Безбородовым.

Анастасии еще не исполнилось и восемнадцати, когда ей впервые сделали предложение. Романтика, кольцо, обещание любви до гроба. Но в тот момент в ее жизни появился другой. Как она позже говорила, "высокий красавец-симпатяга". Никому не известный паренек-футболист, тоже местный, из Братска. Далекого сибирского города, расположенного на берегу Ангары, где-то между Красноярском и озером Байкал.

Город по местным меркам большой, с населением более двухсот тысяч человек. А еще — один из спортивных центров региона. Местом притяжения еще с 70-х годов в Братске была санная школа. Футбол же находился в тени. 16-летний Федя Кудряшов гонял мяч скорее в удовольствие, нежели всерьез рассчитывал на крутую карьеру. Но все же он сразу приглянулся Анастасии. Девушка тогда подрабатывала в салоне красоты. И ее фото в альбоме у друга сразу запало в сердце Федору: "Познакомь!"

Слова о том, что она без пяти минут как замужем, не заставили Кудряшова дать заднюю. "Я уже встречалась с парнем, даже была с кольцом на руке, но его не смутило, говорит: это же не официально. Я улыбнулась и подумала: какой бесстрашный", — рассказывала Анастасия Sport24. Но затем улыбка пропала с лица девушки. В тот момент, когда Федор снял шапку. Она терпеть не могла лысых парней. Ее эмоции было не передать, высказала все в лоб. Но все равно согласилась пойти на свидание.

Он выбрал каток. При этом Кудряшов вообще не умел стоять на коньках. "Это произвело на меня большее впечатление, чем его прическа. Я думала, это шутка года. В итоге Федя встал на лед, и мы с подругой катали его под ручки, разгонялись и отпускали прям в сугроб", — вспоминала Анастасия. Но природное обаяние и красота Федора сделали свое дело. Девушка разорвала помолвку. Ее не смущало, что новый молодой человек на тот момент не зарабатывал ни рубля. Сама оплачивала и кафе, и кино, и походы на дискотеки.

Жена воспитывала мужа

На одном из региональных турниров на Кудряшова обратили внимание скауты из Москвы. Спустя время парню пришло заветное письмо с красно-белым ромбиком на конверте. Федор сразу же рванул к возлюбленной. "Едем в Москву!" — сказал он, но в ответ услышал отказ. Анастасия не смогла в миг бросить все и сорваться. Федя был категоричен: "Без тебя не поеду". Начал даже рвать конверт, но затем все же удалось найти компромисс: решили первое время почаще ездить друг к другу в гости.

© Фото : социальные сети Федор Кудряшов с бывшей супругой Анастасией и детьми © Фото : социальные сети Федор Кудряшов с бывшей супругой Анастасией и детьми

При переходах в новые клубы сопровождала его, меняя города. В браке родились два ребенка — дочь Милана и сын Никита. Отношения в семье строились исключительно на равноправии.

« "Она сама меня воспитывала. Ее жизненный опыт намного богаче, чем мой, и многим моментам она меня учила. Это были сложные ситуации. Даже не одна история, а стиль ее поведения по жизни и то, как она меня учила вести себя. Понимаете, с Настей были мои первые и единственные отношения", — откровенничал Кудряшов в интервью РИА Новости Спорт.

Но со временем идиллия превратилась в рутину и пара распалась. Какое-то время Федор и Анастасия не афишировали расставание. Но когда папарацци в 2022 году запечатлели девушку в объятиях другого мужчины, больше молчать было нельзя. Федор выступил с заявлением: "Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за все, что она делает для меня и наших сына и дочки! Время идет, мы меняемся, взрослеем, появляются новые цели, осознанности… Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей".

Действительно, Федор и Анастасия сохранили теплые отношения. Она продолжала выкладывать в социальные сети совместные фотографии с детьми.

"Мой космос и мой мир"

В 2023 году в соцсетях Анастасии появился "инкогнито". Загадочный мужчина, чье лицо она не показывала долгие месяцы. Все фото и видео были сняты с таких ракурсов, что распознать незнакомца было невозможно. И короткие подписи с признаниями в любви: "Люблю тебя", "Мой космос", "Мой мир", "Ты — все, что мне надо". Подписчики на протяжении двух лет гадали, кто же этот таинственный избранник. И только 12 января 2026 года Анастасия выступила с официальным заявлением про то, что теперь она — Безбородова.

© Фото : социальные сети Супруга Федора Кудряшова, сербская модель Милана Перишич © Фото : социальные сети Супруга Федора Кудряшова, сербская модель Милана Перишич

« "Ну наконец-то узнали нового любимого Насти! Жаль, что отстранили от судейства в РПЛ", — отметили в комментариях. "Самый главный свой приз в жизни… Он уже выиграл", — парировала Анастасия, сопроводим написанное сердечком. "Наша любовь — это то, что так сложно объяснить словами, но так легко почувствовать сердцем, душой, флюидами! Люблю тебя, мой самый лучший мужчина этой планеты".

Безбородов — многодетный отец, тоже в разводе. А еще — рекордсмен среди арбитров по количеству матчей в Российской премьер-лиге. Однако в 2024 году Владислав закончил, позволив себе оставлять комментарии с оценкой судейства отдельных матчей в социальных сетях. С женой к тому моменту он уже разошелся.

А как же дела у Федора Кудряшова? Вполне неплохо. После расставания с Анастасией он познакомился с Миланой Перишич, знойной сербской красоткой, профессиональной моделью. Уже в 2023 году у них родилась дочь Адалин, а летом 2025-го они официально расписались. "Я сказала "Да!" Заставила узаконить", — подчеркнула Милана под фотографией с кольцом, явно намекая на то, что именно она стала инициатором свадьбы.