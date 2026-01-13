https://ria.ru/20260113/barinov-v-tsska-2067483737.html
Трансферная бомба в РПЛ! Капитан "Локомотива" умчал в ЦСКА
Трансферная бомба в РПЛ! Капитан "Локомотива" умчал в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Трансферная бомба в РПЛ! Капитан "Локомотива" умчал в ЦСКА
"Локомотив" лишился капитана: Дмитрий Баринов за полгода до окончания контракта принял предложение ЦСКА.
2026-01-13T11:50:00+03:00
2026-01-13T11:50:00+03:00
2026-01-13T15:58:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067550740_160:0:1957:1348_1920x0_80_0_0_ebb5dbec66473f4e916c73869c9650a7.jpg
"Локомотив" лишился капитана: Дмитрий Баринов за полгода до окончания контракта принял предложение ЦСКА. РИА Новости Спорт — о большом переходе в Российской премьер-лиге (РПЛ), который, с наибольшей вероятностью, станет самой громкой сделкой зимнего трансферного окна.
- Контракт 29-летнего полузащитника с "красно-синими" рассчитан до лета 2029 года. Баринов будет играть под привычным шестым номером.
- Как сообщал журналист Иван Карпов, ЦСКА заплатил "Локо" два миллиона евро. В новом клубе игрок будет получать €1,6 миллиона в год.
- Баринов — воспитанник "Локомотива", всю карьеру он отыграл за "красно-зеленых" (274 матча, 13 голов и 27 ассистов). С ними он становился чемпионом России, брал четыре Кубка и один Суперкубок страны. Также Дмитрий пробился в состав сборной, за которую провел 23 встречи.
- В условиях лимита на легионеров ЦСКА заполучил игрока национальной команды, что, разумеется, можно расценивать как успех селекционного отдела.
- Теперь в центре полузащиты у ЦСКА будет мощнейшее трио Баринов – Матвей Кисляк – Иван Обляков.
"Мы очень рады, что Баринов с нами. Это игрок, который не нуждается в представлении. На мой взгляд, он является символом характера, борьбы, самоотверженности — это ключевые качества, которые, возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команды. Футбольные же качества Дмитрия также наглядны уже много лет", — цитирует гендиректора ЦСКА Бабаева официальный Telegram-канал "красно-синих".
А почему не договорились?
Если верить заявлениям в СМИ, и главный тренер "Локо" Михаил Галактионов, и новый генеральный директор Борис Ротенберг были заинтересованы в продлении соглашения с капитаном. Да и как забыть слова Дмитрия о "Локомотиве", в котором спортсмен вырос в игрока основы и клуба, и сборной?
"Мы с Антоном Миранчуком храним ценности. Уже все видели, все трофеи в России выиграли. Но иногда задумываешься и понимаешь, какая на нас ответственность. Мы стараемся доносить до ребят, что они находятся не в какой‑то средней команде, а в топ‑клубе. Для меня "Локомотив" ― это дом. Нет лучшего стадиона в России, чем в Черкизове. Базы лучше, чем в Баковке, тоже не существует", — говорил в 2023 году полузащитник в интервью "Чемпионату".
А еще Баринов уверял, что не перейдет ни в один российский клуб. А если и сменит место работы, то отправится в Европу… Времена изменились. То ли запросы Дмитрия "Локомотив" не потянул (якобы Баринову предложили понижение зарплаты в полтора раза), то ли капитана расстроило затягивание "Локо" с предложением и очаровал истинный интерес ЦСКА, но сохранить ключевого игрока в обойме железнодорожники не смогли.
Сегодня трансферная сага, тянувшаяся не один месяц, наконец подошла к концу.
Очень насыщенный понедельник
- Несмотря на все слухи о надвигающемся "предательстве", Баринов 12 января прошел медосмотр вместе с другими игроками "Локомотива" в одной из клиник Москвы.
- После этого футболист вышел к журналистам и поделился своим видением ситуации:
"Конечно, я знаю об интересе со стороны ЦСКА, но сейчас нахожусь на медосмотре с командой. Какие вопросы о другом клубе вы можете задавать? Но "Локомотив" не выходил с предложением о новом контракте. Видимо, не заслужил. Не могу сейчас ничего комментировать. Задавайте все вопросы руководству клуба и моим представителям".
- Далее "красно-зеленые" объявили, что полузащитник вместе с командой летит на сборы в ОАЭ.
- Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов сообщил, что Баринов отклонил предложение о продлении истекающего летом контракта. Однако и "Локомотив" отклонил оффер ЦСКА о переходе зимой "по спортивной и финансовой причинам".
- Прошла пара часов. И Ульянов выступил с новым заявлением:
"ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации "Локомотив" возобновил переговоры. Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять Дмитрия Баринова на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам".
- Ближе к ночи директор по коммуникациям "красно-синих" Кирилл Брейдо написал в своем Telegram-канале, что "Локомотив" и ЦСКА достигли договоренности о переходе капитана железнодорожников. Также он отметил, что Баринов уже проходит медицинский осмотр (второй за день) для окончательного перехода в стан армейцев.
Остальное ― дело техники.
Не так много футболистов, которые за свою карьеру поиграли и за армейцев, и за железнодорожников. Вспоминаются Руслан Нигматуллин и Дмитрий Хохлов, Андрей Соломатин и Константин Марадишвили, Наир Тикнизян и Рифат Жемалетдинов с Максимом Мухиным... А еще, разумеется, прославленный Сергей Игнашевич! Как и Баринов, защитник переходил в ЦСКА уже полноценной звездой отечественной футбола. С армейцами футболист отыграл 14 лет, выиграв все возможные трофеи на внутренней арене и, будучи капитаном, подняв над головой Кубок УЕФА в 2005 году.
"У меня закончился контракт с "Локомотивом" – я перешел, — вспоминал Игнашевич на подкасте у Федора Смолова. — Предлагали остаться, но у меня тогда была встреча с Газзаевым и Гинером в отеле. Только представь – сидят Газзаев и Гинер, а им невозможно сказать "нет". Они мне предлагали проект. В ЦСКА тогда такой состав собирался: Олич, Ярошик, Алдонин, Гусев… На встрече Газзаев сказал: "Я хочу выиграть еврокубок". Это он так в конце наш разговор подытожил. Это был 2003 год – какие там вообще еврокубки, где российский футбол... А Гинер со стороны президента клуба подкрепил слова поступками. Ну и зарплата у меня увеличилась в семь раз".
Кстати, на днях бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в разговоре с РИА Новости Спорт тоже проводил аналогии с переходом Игнашевича:
"Эту ситуацию могут решить только игрок и руководство. Что им надо, почему не предлагают? Самое главное, чтобы Баринов сам принимал решение, как чувствует его душа. Когда-то у нас у Игнашевича душа лежала пойти в ЦСКА. Он пришел и сказал: "Я ухожу в ЦСКА". Ну что сделаешь? У него славная карьера продолжилась. Он прекрасно играл, и с "Локомотивом" ничего не случилось. Приблизительно такая же ситуация с Бариновым. Эта история идет уже полгода. Думаю, ее надо прекращать, игроку самому принять решение".
Футболист бывшего наставника услышал и решение принял: из Черкизово Баринов перебирается на Песчаную улицу и теперь в форме ЦСКА будет по весне бороться с "Краснодаром", "Зенитом" и родным "Локо" за золото чемпионата России.