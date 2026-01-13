СК рассказал о причинах крушения Ан-24 в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 янв – РИА Новости. Самолёт Ан-24, потерпевший крушение в Приамурье, был ниже безопасной высоты на 500 метров, а ливень и облачность не позволяли экипажу визуально наблюдать землю при заходе на посадку, сообщил журналистам руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко.

"Самолет летел на более чем 500 метров ниже, чем требовалось для безопасной посадки. При этом ливень и облачность на высоте от 200 до 600 метров не позволяли экипажу визуально наблюдать землю при заходе на посадку. В результате самолет задел кроны деревьев на холме, затем разрушился, сгорел. Все находящиеся на борту лица скончались", - сказал Асташенко на пресс-конференции об итогах работы в 2025 году.

По данным следователей, проведенные осмотры, исследования и допросы, в том числе и технических специалистов, говорят о том, что самолет во время полета находился в технически исправном состоянии. Погодные условия позволяли безопасно осуществить посадку. Приоритетной версией следователи считают ошибку экипажа при определении высоты из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре. То есть экипаж ориентировался, что самолет находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома, а на самом деле данные показывали высоту над уровнем моря.

По завершению предварительного следствия действия экипажа будет дана окончательная юридическая оценка, добавили в ведомстве.