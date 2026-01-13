Алиханов рассказал, зачем нужна госбиблиотека данных БАС

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что государственная библиотека данных беспилотных авиационных систем (БАС) необходима для развития отрасли и создания основы единых стандартов и правил для использования беспилотников.

"Россия действительно работает над созданием государственной библиотеки данных от беспилотных авиационных систем. Зачем это нужно? Во-первых, такая база данных станет важным инструментом для развития отрасли… Во-вторых, библиотека данных - это основа для создания единых стандартов и правил использования беспилотников, что особенно важно для их интеграции в общее воздушное пространство", - сказал министр.