Алиханов рассказал, зачем нужна госбиблиотека данных БАС
Алиханов рассказал, зачем нужна госбиблиотека данных БАС - РИА Новости, 13.01.2026
Алиханов рассказал, зачем нужна госбиблиотека данных БАС
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что государственная библиотека данных беспилотных авиационных систем (БАС) необходима для
2026-01-13T02:11:00+03:00
2026-01-13T02:11:00+03:00
2026-01-13T02:11:00+03:00
общество
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
Новости
ru-RU
Алиханов: госбиблиотека данных БАС нужна для развития отрасли
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что государственная библиотека данных беспилотных авиационных систем (БАС) необходима для развития отрасли и создания основы единых стандартов и правил для использования беспилотников.
"Россия действительно работает над созданием государственной библиотеки данных от беспилотных авиационных систем. Зачем это нужно? Во-первых, такая база данных станет важным инструментом для развития отрасли… Во-вторых, библиотека данных - это основа для создания единых стандартов и правил использования беспилотников, что особенно важно для их интеграции в общее воздушное пространство", - сказал министр.
Он добавил, что государственная библиотека данных беспилотников позволит безопасно хранить и анализировать информацию, полученную в ходе полетов: данные о маршрутах, погодных условиях, работе датчиков. Это поможет улучшать алгоритмы, обеспечивать безопасность воздушного пространства и быстрее внедрять беспилотные технологии в реальные секторы экономики.
В октябре Алиханов
сообщал, что в России
прорабатывается возможность создания государственной библиотеки данных, полученных от беспилотных авиационных систем.