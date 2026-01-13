https://ria.ru/20260113/ak-bars-neftekhimik-smotret-onlayn-2067625822.html
"Ак Барс" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 13 января
"Ак Барс" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 13 января
"Ак Барс" и "Нефтехимик" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T18:30:00+03:00
2026-01-13T18:30:00+03:00
2026-01-13T18:30:00+03:00
хоккей
ак барс
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
