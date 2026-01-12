У побережья Камчатки произошло землетрясение

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки вечером 12 января, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.6603, 159.5437… Магнитуда (Ml): 5,1", — приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.
По информации службы, землетрясение произошло в 18.21 по камчатскому времени (09.21 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 77 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 47,7 километра.
По данным сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой 2 балла, в отдельных районах – до 3 баллов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый повышенный. В крае введён и действует режим ЧС природного характера.
