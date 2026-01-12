Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 12.01.2026
09:46 12.01.2026
У побережья Камчатки произошло землетрясение
петропавловск-камчатский, камчатка, тихий океан, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Тихий океан, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
У побережья Камчатки произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф
Сейсмограф. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки вечером 12 января, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.6603, 159.5437… Магнитуда (Ml): 5,1", — приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.
Белые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
Вчера, 06:25
По информации службы, землетрясение произошло в 18.21 по камчатскому времени (09.21 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 77 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 47,7 километра.
По данным сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой 2 балла, в отдельных районах – до 3 баллов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый повышенный. В крае введён и действует режим ЧС природного характера.
Вулкан Корякский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Ученый объяснил активизацию подземных толчков на Камчатке
5 ноября 2025, 11:22
 
Петропавловск-КамчатскийКамчаткаТихий океанРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
