Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Малюка*
14:31 12.01.2026 (обновлено: 16:16 12.01.2026)
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Малюка*
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Малюка*
Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Василия Малюка* с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ) РИА Новости, 12.01.2026
служба безопасности украины
в мире
владимир зеленский
украина
василий малюк
верховная рада украины
украина
служба безопасности украины, в мире, владимир зеленский, украина, василий малюк, верховная рада украины
Служба безопасности Украины, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Василий Малюк, Верховная Рада Украины
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Малюка*

Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке Малюка с поста главы СБУ

CC BY 4.0 / SBU (cropped) / Глава СБУ Василий Малюк
Глава СБУ Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
CC BY 4.0 / SBU (cropped) /
Глава СБУ Василий Малюк. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Василия Малюка* с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ)
Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента в понедельник.
Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка*. Последний тогда же заявил об уходе с должности.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Зеленский убирает с дороги конкурентов на будущих выборах, заявил Медведчук
9 января, 13:19
 
Служба безопасности УкраиныВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаВасилий МалюкВерховная Рада Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
