Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Малюка*
Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Василия Малюка* с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ) РИА Новости, 12.01.2026
