Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине - РИА Новости, 12.01.2026
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
Владимир Зеленский внес в Раду предложение продлить всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине еще на 90 дней. РИА Новости, 12.01.2026
Зеленский хочет продлить мобилизацию и военное положение на Украине на 90 дней