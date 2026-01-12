Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/zelenskiy-2067341481.html
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине - РИА Новости, 12.01.2026
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
Владимир Зеленский внес в Раду предложение продлить всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине еще на 90 дней. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:40:00+03:00
2026-01-12T11:40:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_0:76:2000:1202_1920x0_80_0_0_da46cd91d6175263972ebbc1aab266e8.jpg
https://ria.ru/20251224/zelenskiy-2064316193.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_5503d3e16e1454f1947dea1688001758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Зеленский хочет продлить мобилизацию и военное положение на Украине на 90 дней

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Раду предложение продлить всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине еще на 90 дней.
Законопроекты с предложением продлить военное положение и мобилизацию с 3 февраля еще на 90 дней зарегистрированы на сайте украинского парламента в понедельник.
Зеленский 30 октября подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, до 3 февраля.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украина может не отменить мобилизацию после соглашения по урегулированию
24 декабря 2025, 12:36
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала