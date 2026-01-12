Главный психиатр Москвы рассказал о самых частых причинах обращения

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подъем давления, пищеварительные проблемы и бессоница стали самыми частыми причинами обращения к психиатрам в Москве, сообщил главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк.

"Чаще всего обращаются с жалобами кардиального плана - это ощущение каких-то перебоев в работе сердца, это ощущение подъема давления. На втором месте жалобы пищеварительного плана. Это разнообразные болевые ощущения, стойки в разных частях тела - это если говорить о проекции. А так это бессонница, либо ранние пробуждения, либо частые ночные пробуждения, то есть нарушение сна", - рассказал Костюк в радиоэфире РБК.

Он отметил, что две трети пациентов - это люди в возрасте от 20 до 50 лет. Из них 78% - это женщины, которые либо более внимательны к своему ментальному здоровью, либо более уязвимы. Москвичи живут в очень энергичном, быстром, интенсивном городе с очень высокой конкуренцией. В Москву приезжают люди амбициозные, не у всех что-то получается. Причин для фрустрации, для разочарования, для стрессов очень много. И все эти процессы ускоряются. Особенно здесь важен информационный поток.

"Вторым аспектом является то, что требования к качеству жизни тоже у людей возрастают. И когда что-то где-то не складывается, не получается - это причина для беспокойства. А беспокойство становится причиной развития очень большого количества вот этих расстройств. Это вот и есть та точка, где и формируется хронический (стресс - ред.), мы говорим о хроническом чаще всего стрессе. Думаю, что тревожность точно не становится ниже. Для этого есть много причин. Сейчас мы все следим за информационной повесткой, международной повесткой. И переживаем по поводу каждого чиха некоторых наших оппонентов, партнеров", - уточнил Костюк.

Он рассказал, что основной флагманский центр уже принял 155 тысяч приемов. Уникальных пациентов было принято около 30 тысяч. Потенциал прироста пациентов трехкратный, это оценивается по росту продаж антидепрессантов, которое наблюдается на рынке.

"Если мы посмотрим в динамику, ну хотя бы начиная с 2020 года, то этот прирост составляет 15-20%. Из этого я исхожу, когда говорю, что в наши центры поток людей был бы больше, если бы у нас сейчас было больше специалистов. (Наблюдается - ред.) дефицит специалистов, особенно психотерапевтов... Все, кто учится, выпускается, сразу предпочитают уходить, что называется, на вольные хлеба, и работать в частном секторе", - подчеркнул Костюк.

Он отметил, что ментальное здоровье москвичей в норме и находится под присмотром.