Рейтинг@Mail.ru
Главный психиатр Москвы рассказал о самых частых причинах обращения - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 12.01.2026 (обновлено: 14:55 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/zdorove-2067375010.html
Главный психиатр Москвы рассказал о самых частых причинах обращения
Главный психиатр Москвы рассказал о самых частых причинах обращения - РИА Новости, 12.01.2026
Главный психиатр Москвы рассказал о самых частых причинах обращения
Подъем давления, пищеварительные проблемы и бессоница стали самыми частыми причинами обращения к психиатрам в Москве, сообщил главный врач психиатрической... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:08:00+03:00
2026-01-12T14:55:00+03:00
общество
москва
георгий костюк
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852529466_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_a44dd8da7788980b6ac628f29d0a8a52.jpg
https://ria.ru/20260112/rabotodateli-2067290814.html
https://ria.ru/20260107/moskva-2066702117.html
https://ria.ru/20251018/smert-2048616335.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852529466_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5193a3095d90798b25635e5e887e4885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, георгий костюк, рбк (медиагруппа)
Общество, Москва, Георгий Костюк, РБК (медиагруппа)
Главный психиатр Москвы рассказал о самых частых причинах обращения

Костюк: москвичи чаще всего обращаются к психиатрам с давлением и бессонницей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГеоргий Костюк
Георгий Костюк - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Георгий Костюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подъем давления, пищеварительные проблемы и бессоница стали самыми частыми причинами обращения к психиатрам в Москве, сообщил главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк.
"Чаще всего обращаются с жалобами кардиального плана - это ощущение каких-то перебоев в работе сердца, это ощущение подъема давления. На втором месте жалобы пищеварительного плана. Это разнообразные болевые ощущения, стойки в разных частях тела - это если говорить о проекции. А так это бессонница, либо ранние пробуждения, либо частые ночные пробуждения, то есть нарушение сна", - рассказал Костюк в радиоэфире РБК.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Работодатели смогут с 1 марта отправлять сотрудников на прием к психиатру
Вчера, 02:22
Он отметил, что две трети пациентов - это люди в возрасте от 20 до 50 лет. Из них 78% - это женщины, которые либо более внимательны к своему ментальному здоровью, либо более уязвимы. Москвичи живут в очень энергичном, быстром, интенсивном городе с очень высокой конкуренцией. В Москву приезжают люди амбициозные, не у всех что-то получается. Причин для фрустрации, для разочарования, для стрессов очень много. И все эти процессы ускоряются. Особенно здесь важен информационный поток.
"Вторым аспектом является то, что требования к качеству жизни тоже у людей возрастают. И когда что-то где-то не складывается, не получается - это причина для беспокойства. А беспокойство становится причиной развития очень большого количества вот этих расстройств. Это вот и есть та точка, где и формируется хронический (стресс - ред.), мы говорим о хроническом чаще всего стрессе. Думаю, что тревожность точно не становится ниже. Для этого есть много причин. Сейчас мы все следим за информационной повесткой, международной повесткой. И переживаем по поводу каждого чиха некоторых наших оппонентов, партнеров", - уточнил Костюк.
Он рассказал, что основной флагманский центр уже принял 155 тысяч приемов. Уникальных пациентов было принято около 30 тысяч. Потенциал прироста пациентов трехкратный, это оценивается по росту продаж антидепрессантов, которое наблюдается на рынке.
Украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Украшения на улицах в Москве снижают уровень стресса, рассказала психолог
7 января, 08:17
"Если мы посмотрим в динамику, ну хотя бы начиная с 2020 года, то этот прирост составляет 15-20%. Из этого я исхожу, когда говорю, что в наши центры поток людей был бы больше, если бы у нас сейчас было больше специалистов. (Наблюдается - ред.) дефицит специалистов, особенно психотерапевтов... Все, кто учится, выпускается, сразу предпочитают уходить, что называется, на вольные хлеба, и работать в частном секторе", - подчеркнул Костюк.
Он отметил, что ментальное здоровье москвичей в норме и находится под присмотром.
Также главврач добавил, что не одобряет практику обращения к искусственному интеллекту за психологической помощью и считает, что лучше обратиться к специалисту. "Тем более что происходит довольно быстрая деградация этих сервисов. Они галлюцинируют, у них есть бредовые расстройства", - заключил Костюк.
Свет - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"У тебя есть сорок пять лет". Путешествие психиатра по загробному миру
18 октября 2025, 10:42
 
ОбществоМоскваГеоргий КостюкРБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала