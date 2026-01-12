Рейтинг@Mail.ru
Защита экс-чиновницы из Белгорода обжаловала приговор за подготовку теракта
11:06 12.01.2026
Защита экс-чиновницы из Белгорода обжаловала приговор за подготовку теракта
Защита экс-чиновницы из Белгорода обжаловала приговор за подготовку теракта
Защита бывшей белгородской чиновницы Виктории Шинкарук* обжаловала в кассации приговор, по которому она получила 21 год за подготовку теракта на железной дороге РИА Новости, 12.01.2026
Защита экс-чиновницы из Белгорода обжаловала приговор за подготовку теракта

Защита экс-чиновницы Шинкарук обжаловала приговор по делу о подготовке теракта

© Фото : соцсетиВиктория Шинкарук*
Виктория Шинкарук* - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : соцсети
Виктория Шинкарук*. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Защита бывшей белгородской чиновницы Виктории Шинкарук* обжаловала в кассации приговор, по которому она получила 21 год за подготовку теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах, рассказал РИА Новости ее адвокат Артем Рыдванов.
"Я отправил почтой кассационную жалобу на приговор, сегодня мне пришло уведомление о её получении, теперь суд первой инстанции должен сформировать дело и отправить его в коллегию по делам военнослужащих Верховного суда", - сказал собеседник агентства.
Надежда Россинская в суде Белгорода - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Белгородский волонтер Россинская отказалась признать вину в госизмене
6 июня 2025, 15:06
Шинкарук* сейчас находится в колонии в Вологде, добавил адвокат.
В декабре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд назначил Шинкарук* 21 год лишения свободы со штрафом в 1,5 миллиона рублей. Аналогичное наказание суд назначил слесарю Александру Холодкову*. Оба были признаны виновными в участии в террористическом сообществе; незаконном обороте взрывчатых веществ; контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной организованной группой; приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ; приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
В октябре Апелляционный военный суд во Власихе рассмотрел жалобы на приговор и оставил его без изменения, он вступил в законную силу.
В ходе разбирательств женщина вину не признала. В суде она рассказала лишь об обстоятельствах передачи денег, которые, как утверждало следствие, предназначались для совершения теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах. Защита настаивала в суде, что обоих фигурантов использовали "втемную".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
СК: чиновник обманул жителя Белгорода, пострадавшего от ВСУ
17 сентября 2025, 11:24
По словам адвоката экс-чиновницы Артёма Рыдванова, чиновнице написал ее бывший муж Евгений Кисель, который находится сейчас на Украине, что переведет ей 107 тысяч рублей на карту, чтобы она сняла 100 тысяч рублей и передала через ячейку некоему человеку, который занимался криптовалютой и "не хотел светиться", а 7 тысяч взяла себе в качестве вознаграждения. Шинкарук* не знала для чего и кому она передает деньги, утверждает Рыдванов. То же самое сделал Холодков*: Кисель был другом детства и попросил оставить в урне сверток с 500 тысячами рублей, за это передал ему 10 тысяч рублей.
Дело в отношении Киселя выделено в отдельное производство.
Росфинмониторинг в сентябре 2024 года внес Шинкарук* и Холодкова* в список террористов и экстремистов.
* Внесены в список террористов и экстремистов на территории РФ
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Белгороде мужчину осудили за подготовку теракта
15 мая 2025, 21:15
 
Заголовок открываемого материала