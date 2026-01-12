https://ria.ru/20260112/zabaykale-2067379878.html
Более 1,5 млрд рублей направят на поддержку МСП Забайкалья в 2026 году
Более 1,5 млрд рублей направят на поддержку МСП Забайкалья в 2026 году - РИА Новости, 12.01.2026
Более 1,5 млрд рублей направят на поддержку МСП Забайкалья в 2026 году
В 2026 году на поддержку малого и среднего бизнеса Забайкалья планируется направить 1,8 миллиарда рублей, что почти на 6% больше, чем в прошлом году
Более 1,5 млрд рублей направят на поддержку МСП Забайкалья в 2026 году
Субъекты МСП Забайкалья получат 1,8 млрд рублей в качестве поддержки в 2026 году
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В 2026 году на поддержку малого и среднего бизнеса Забайкалья планируется направить 1,8 миллиарда рублей, что почти на 6% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Такая тенденция для нас уже привычна. Сумма помощи выше уровня 2025 года на 5,9% или на 0,1 миллиарда рублей (за счет поручительств гарантийного фонда – 850 миллионов рублей, микрофинансовых организаций – 600 миллионов рублей, Фонда развития промышленности – 350 миллионов рублей)", – рассказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Она также добавила, что в 2026 году приоритетами для Забайкалья будут проекты, направленные на инвестиционные цели в сферах производства, сельского хозяйства, туризма и сервиса из районов, проекты участников специальной военной операции. Их общая доля по итогам года должна вырасти до 56,7 %.
Помощь бизнесу в регионе оказывают при участии национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".