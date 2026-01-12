Рейтинг@Mail.ru
ConocoPhillips выразила интерес к сотрудничеству с Трампом по Венесуэле
17:22 12.01.2026
ConocoPhillips выразила интерес к сотрудничеству с Трампом по Венесуэле
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
conocophillips
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, conocophillips, оон
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, ConocoPhillips, ООН
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Американская нефтяная компания ConocoPhillips с нетерпением ждет сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа по Венесуэле, заявили РИА Новости в компании.
"Мы с нетерпением ждем работы с администрацией Трампа по энергетической политике, которая поспособствует стабильности и пойдет на пользу венесуэльскому и американскому народам", - сообщили агентству в компании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, заявил Трамп
11 января, 15:37
Там добавили, что генеральный директор ConocoPhillips Райан Лэнс уже обсудил с Трампом, как сделать Венесуэлу готовой к инвестициям.
Ранее Трамп предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что США готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В прошлый понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний в Белом доме в Вашингтоне. 9 января 2026 - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Часть средств от продажи нефти вернется в Венесуэлу, заявил Трамп
9 января, 23:22
 
